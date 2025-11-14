Маршанд стал 102-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 000 очков

Маршанду 37 лет, он выступает за «Флориду» с марта. Вместе с командой в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. С 2010 года канадец выступал за «Бостон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Вместе со сборной Канады он стал победителем чемпионата мира 2016 года, который прошел в России.