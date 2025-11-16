Хоккеист Марченко продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

Для Воронкова гол в игре с «Рейнджерс» стал седьмым в текущем сезоне, также у форварда 7 голевых передач в 18 играх. В составе нью-йоркской команды голевой пас отдал нападающий Артемий Панарин, в 19 играх он набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков. Панарин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и одержал седьмую победу в сезоне.