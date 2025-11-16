Хоккеист Марченко продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде со счетом 2:1 после буллитов обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Рейнджерс» шайбу забросил Мика Зибанежад (26-я минута). У «Коламбуса» отличился Дмитрий Воронков (36). Автором победного броска в серии буллитов стал Джей Ти Миллер.
В эпизоде с голом Воронкова голевую передачу отдал нападающий Кирилл Марченко. В активе Марченко 3 шайбы и 10 результативных передач в 11 последних матчах. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 20 очками (8 голов + 12 передач). Также Марченко реализовал свою попытку в серии буллитов.
Для Воронкова гол в игре с «Рейнджерс» стал седьмым в текущем сезоне, также у форварда 7 голевых передач в 18 играх. В составе нью-йоркской команды голевой пас отдал нападающий Артемий Панарин, в 19 играх он набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков. Панарин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и одержал седьмую победу в сезоне.
Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Рейнджерс» с 22 очками после 19 матчей занимают пятое место. «Коламбус» идет на седьмой позиции с 20 очками после 18 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Детройт» в ночь на 17 ноября по московскому времени, «Коламбус» в ночь на 18 ноября дома сыграет с «Монреалем».
Дин Эвасон
Майк Салливан
Джет Гривз
(00:00-65:00)
Игорь Шестеркин
(00:00-23:51)
Игорь Шестеркин
(24:12-65:00)
16:19
Майлс Вуд
24:12
Дэймон Северсон
25:42
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
30:53
Урхо Вааканайнен
31:13
Дмитрий Воронков
34:00
Командный штраф
35:20
Дмитрий Воронков
(Зак Веренски, Кирилл Марченко)
35:57
Матье Оливье
35:57
Сэм Кэррик
победный бросок: Джей Ти Миллер
(Рейнджерс)
