Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Хоккеист Марченко продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

В активе нападающего «Коламбуса» 3 шайбы и 10 результативных передач за этот период.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде со счетом 2:1 после буллитов обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» шайбу забросил Мика Зибанежад (26-я минута). У «Коламбуса» отличился Дмитрий Воронков (36). Автором победного броска в серии буллитов стал Джей Ти Миллер.

В эпизоде с голом Воронкова голевую передачу отдал нападающий Кирилл Марченко. В активе Марченко 3 шайбы и 10 результативных передач в 11 последних матчах. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 20 очками (8 голов + 12 передач). Также Марченко реализовал свою попытку в серии буллитов.

Для Воронкова гол в игре с «Рейнджерс» стал седьмым в текущем сезоне, также у форварда 7 голевых передач в 18 играх. В составе нью-йоркской команды голевой пас отдал нападающий Артемий Панарин, в 19 играх он набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков. Панарин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и одержал седьмую победу в сезоне.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Рейнджерс» с 22 очками после 19 матчей занимают пятое место. «Коламбус» идет на седьмой позиции с 20 очками после 18 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Детройт» в ночь на 17 ноября по московскому времени, «Коламбус» в ночь на 18 ноября дома сыграет с «Монреалем».

Коламбус
1:2
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Б
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 1629 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Майк Салливан
Вратари
Джет Гривз
(00:00-65:00)
Игорь Шестеркин
(00:00-23:51)
Игорь Шестеркин
(24:12-65:00)
1-й период
16:19
Майлс Вуд
2-й период
24:12
Дэймон Северсон
25:42
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
30:53
Урхо Вааканайнен
31:13
Дмитрий Воронков
34:00
Командный штраф
35:20
Дмитрий Воронков
(Зак Веренски, Кирилл Марченко)
35:57
Матье Оливье
35:57
Сэм Кэррик
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джей Ти Миллер
(Рейнджерс)
Статистика
Коламбус
Рейнджерс
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
