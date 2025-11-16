Баскетболист «Бруклина» Демин встретился с Овечкиным

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Демин встретился с лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным из «Вашингтона». Об этом Демин сообщил в своем Telegram-канале.
Демин, выступающий под восьмым номером, подарил Овечкину свою игровую майку. Овечкин подарил Демину джерси «Вашингтона» со своей фамилией и восьмым номером, под которым выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ.
«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру», — написал Демин. В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в серии буллитов (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. 17 ноября баскетбольный клуб «Вашингтон» примет «Бруклин» в НБА.
«С новым чемпионом, с новой суперзвездой НБА. Будем болеть и переживать. Всего самого лучшего», — сказал Овечкин.
Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. 26 июня «Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(00:00-65:00)
01:23
Том Уилсон
03:15
Ник Дауд
05:05
Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
07:02
Энтони Бовилье
17:46
Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Йеспер Братт)
32:12
Доусон Мерсер
41:00
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
48:29
Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
победный бросок: Шимон Немец
(Нью-Джерси)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит