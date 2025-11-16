Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
2
:
Адмирал
2
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.48
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.35
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Баскетболист «Бруклина» Демин встретился с Овечкиным

Спортсмены обменялись игровыми формами.

Источник: Соцсети

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Демин встретился с лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным из «Вашингтона». Об этом Демин сообщил в своем Telegram-канале.

Демин, выступающий под восьмым номером, подарил Овечкину свою игровую майку. Овечкин подарил Демину джерси «Вашингтона» со своей фамилией и восьмым номером, под которым выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ.

«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру», — написал Демин. В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в серии буллитов (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. 17 ноября баскетбольный клуб «Вашингтон» примет «Бруклин» в НБА.

«С новым чемпионом, с новой суперзвездой НБА. Будем болеть и переживать. Всего самого лучшего», — сказал Овечкин.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. 26 июня «Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Вашингтон
2:3
0:2, 0:0, 2:0, 0:0
Б
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(00:00-65:00)
1-й период
01:23
Том Уилсон
03:15
Ник Дауд
05:05
Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
07:02
Энтони Бовилье
17:46
Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Йеспер Братт)
2-й период
32:12
Доусон Мерсер
3-й период
41:00
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
48:29
Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Шимон Немец
(Нью-Джерси)
Статистика
Вашингтон
Нью-Джерси
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
