14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
П1
2.18
X
4.43
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

На счету российского нападающего 26 очков, он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» со счетом 5:0 одержала победу над «Питтсбургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Мэтт Болди (4-я и 38-я минуты), Йоэль Эрикссон Эк (10), Маркус Юханссон (12) и Кирилл Капризов (22).

Капризов также записал на свой счет результативный пас. На счету российского нападающего 26 очков (12 голов + 14 передач) в 22 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 26 очков после 22 игр. «Питтсбург» располагается на 4-й позиции Столичного дивизиона с 24 очками по итогам 20 встреч. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Виннипега», «Питтсбург» днем ранее примет «Сиэтл».

Питтсбург
0:5
0:3, 0:2, 0:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
22.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17527 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джон Хайнс
Вратари
Артур Шилов
(00:00-13:41)
Филип Густавссон
Артур Шилов
(13:44-21:09)
Сергей Мурашов
(c 21:09)
1-й период
03:57
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Юэль Эрикссон Эк)
05:53
Блэйк Лизотт
05:53
Блэйк Лизотт
09:39
Юэль Эрикссон Эк
(Зеев Байэм, Мэтт Болди)
11:42
Маркус Юханссон
(Юнас Бродин, Брок Фэйбер)
13:44
Яков Тренин
2-й период
21:09
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Матс Зуккарелло)
30:00
Джаред Сперджен
37:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
3-й период
51:36
Коннор Девар
Статистика
Питтсбург
Миннесота
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
