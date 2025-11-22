Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» со счетом 5:0 одержала победу над «Питтсбургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы забили Мэтт Болди (4-я и 38-я минуты), Йоэль Эрикссон Эк (10), Маркус Юханссон (12) и Кирилл Капризов (22).
Капризов также записал на свой счет результативный пас. На счету российского нападающего 26 очков (12 голов + 14 передач) в 22 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.
«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 26 очков после 22 игр. «Питтсбург» располагается на 4-й позиции Столичного дивизиона с 24 очками по итогам 20 встреч. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Виннипега», «Питтсбург» днем ранее примет «Сиэтл».
Дэн Мьюз
Джон Хайнс
Артур Шилов
(00:00-13:41)
Филип Густавссон
Артур Шилов
(13:44-21:09)
Сергей Мурашов
(c 21:09)
03:57
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Юэль Эрикссон Эк)
05:53
Блэйк Лизотт
05:53
Блэйк Лизотт
09:39
Юэль Эрикссон Эк
(Зеев Байэм, Мэтт Болди)
11:42
Маркус Юханссон
(Юнас Бродин, Брок Фэйбер)
13:44
Яков Тренин
21:09
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Матс Зуккарелло)
30:00
Джаред Сперджен
37:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
51:36
Коннор Девар
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит