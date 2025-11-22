Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3. У «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Свечников (44). В составе проигравших отличились Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Его соотечественник и защитник «Каролины» Александр Никишин пропустил игру по решению тренерского штаба.
«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 30 очков в 21 матче. «Виннипег» идет на 4-й позиции Центрального дивизиона с 24 очками по итогам 20 встреч. В следующем матче «Каролина» 23 ноября сыграет в гостях против «Баффало», «Виннипег» в ночь на 24 ноября по московскому времени примет «Миннесоту».
Скотт Арниел
Род Бриндамор
Эрик Комри
(00:00-58:27)
Брэндон Бусси
Эрик Комри
(58:39-58:59)
00:16
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
03:45
Джош Моррисси
(Дилан Демело, Марк Шайфли)
06:50
Габриэль Виларди
08:57
Логан Стэнковен
09:28
Габриэль Виларди
(Коул Перфетти)
19:38
Кайл Коннор
19:38
Шон Уокер
23:08
Джордан Стаал
(Джален Чатфилд, К`Андре Миллер)
25:42
Эрик Робинсон
26:31
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Себастьян Ахо)
29:19
Логан Стэнли
42:29
Алекс Иафалло
43:19
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
44:13
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
59:08
К`Андре Миллер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит