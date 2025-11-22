Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором победного гола в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега».

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:3. У «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Свечников (44). В составе проигравших отличились Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Его соотечественник и защитник «Каролины» Александр Никишин пропустил игру по решению тренерского штаба.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 30 очков в 21 матче. «Виннипег» идет на 4-й позиции Центрального дивизиона с 24 очками по итогам 20 встреч. В следующем матче «Каролина» 23 ноября сыграет в гостях против «Баффало», «Виннипег» в ночь на 24 ноября по московскому времени примет «Миннесоту».

Виннипег
3:4
2:1, 0:2, 1:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
22.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Род Бриндамор
Вратари
Эрик Комри
(00:00-58:27)
Брэндон Бусси
Эрик Комри
(58:39-58:59)
1-й период
00:16
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
03:45
Джош Моррисси
(Дилан Демело, Марк Шайфли)
06:50
Габриэль Виларди
08:57
Логан Стэнковен
09:28
Габриэль Виларди
(Коул Перфетти)
19:38
Кайл Коннор
19:38
Шон Уокер
2-й период
23:08
Джордан Стаал
(Джален Чатфилд, К`Андре Миллер)
25:42
Эрик Робинсон
26:31
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Себастьян Ахо)
29:19
Логан Стэнли
3-й период
42:29
Алекс Иафалло
43:19
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
44:13
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
59:08
К`Андре Миллер
Статистика
Виннипег
Каролина
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит