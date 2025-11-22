«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ благодаря двум передачам Задорова

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 26 очками в 23 матчах. «Лос-Анджелес» занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 26 очков по итогам 22 игр. В следующем матче «Бостон» в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» днем позднее примет «Оттаву».