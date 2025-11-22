«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ благодаря двум передачам Задорова

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. «Бостон» со счетом 2:1 в овертайме победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей голы забил Морган Гики (49-я и 64-я минуты). В составе проигравших шайбу забросил Йоэль Армиа (54). Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко не набрал очков.
Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал два результативных паса. В 23 играх регулярного чемпионата на счету россиянина 7 очков (1 гол + 6 передач).
«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 26 очками в 23 матчах. «Лос-Анджелес» занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 26 очков по итогам 22 игр. В следующем матче «Бостон» в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» днем позднее примет «Оттаву».
