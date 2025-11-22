Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.43
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ благодаря двум передачам Задорова

Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме в пользу «Бостона».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. «Бостон» со счетом 2:1 в овертайме победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забил Морган Гики (49-я и 64-я минуты). В составе проигравших шайбу забросил Йоэль Армиа (54). Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко не набрал очков.

Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал два результативных паса. В 23 играх регулярного чемпионата на счету россиянина 7 очков (1 гол + 6 передач).

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 26 очками в 23 матчах. «Лос-Анджелес» занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 26 очков по итогам 22 игр. В следующем матче «Бостон» в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» днем позднее примет «Оттаву».

Лос-Анджелес
1:2
0:0, 0:0, 1:1
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
22.11.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Марко Штурм
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-62:27)
Джереми Суэймен
(00:00-62:27)
1-й период
06:25
Кори Перри
09:29
Шон Керали
10:19
Эндрю Пик
2-й период
26:52
Шон Керали
26:52
Шон Керали
3-й период
43:59
Алекс Стивс
48:01
Морган Гики
(Алекс Стивс, Никита Задоров)
49:46
Джонатан Аспирот
52:07
Кевин Фиала
53:03
Джоэль Армиа
(Тревор Мур, Брайан Дюмулин)
Овертайм
62:27
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
Статистика
Лос-Анджелес
Бостон
Штрафное время
4
20
Игра в большинстве
5
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит