ТАСС: вратарь Георгиев заключит контракт с клубом КХЛ «Спартак» на год

Голкипер предыдущие восемь сезонов провел в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вратарь Александр Георгиев в ближайшее время присоединится к московскому клубу Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» и заключит соглашение сроком на один год. Об этом ТАСС сообщил источник.

В сентябре Георгиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало», но не провел за него ни одного матча и был выставлен на драфт отказов. Голкипер провел две встречи за фарм-клуб «Баффало» в Американской хоккейной лиге.

«Александр Георгиев в ближайшие дни должен присоединиться к команде. Контракт будет заключен на год», — сообщил собеседник ТАСС.

Георгиеву 29 лет, в прошлом сезоне он выступал за «Колорадо» и «Сан-Хосе». Всего он провел 49 игр за эти клубы, одержав 15 побед с процентом отраженных бросков 87,5.

Георгиев провел 303 матча за восемь сезонов в НХЛ, одержав 151 победу с процентом отраженных бросков 90,3. Он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». В составе «Колорадо» стал лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/23 и 2023/24, а в 2024 году был выбран для участия в Матче всех звезд. Георгиев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

«Спартак» после 29 матчей набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Красно-белые пропустили 100 шайб в регулярном чемпионате, что является худшим показателем. 22 ноября «Спартак» поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.