ТАСС: вратарь Георгиев заключит контракт с клубом КХЛ «Спартак» на год

Георгиев провел 303 матча за восемь сезонов в НХЛ, одержав 151 победу с процентом отраженных бросков 90,3. Он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». В составе «Колорадо» стал лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/23 и 2023/24, а в 2024 году был выбран для участия в Матче всех звезд. Георгиев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.