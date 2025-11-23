Ричмонд
Вратарь Георгиев выставлен «Баффало» на безусловный драфт отказов

Как сообщает пресс-служба клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Рочестер Американс», российский вратарь команды Александр Георгиев выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения трудового соглашения.

Источник: Getty Images

Ранее, 8 октября, 29-летний «Джорджи», имеющий, помимо российского, ещё и болгарское гражданство, был выставлен на драфт отказов клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз», в систему которого входят и «красно-бело-синие» из Рочестера. В составе «мечей», состав которых российский голкипер пополнил 12 сентября, подписав однолетний контракт, Георгиев не сыграл ни минуты в сезоне НХЛ-2025/2026.

До того сообщалось, что Георгиев будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак». Ранее вратарь, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в составе сборной России, выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс».