Вратарь Георгиев выставлен «Баффало» на безусловный драфт отказов

Ранее, 8 октября, 29-летний «Джорджи», имеющий, помимо российского, ещё и болгарское гражданство, был выставлен на драфт отказов клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз», в систему которого входят и «красно-бело-синие» из Рочестера. В составе «мечей», состав которых российский голкипер пополнил 12 сентября, подписав однолетний контракт, Георгиев не сыграл ни минуты в сезоне НХЛ-2025/2026.