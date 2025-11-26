Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Максим Михайлов: «Рекорд Овечкина стал главным событием в 21 веке для российского спорта. Если он вернется в “Динамо”, это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек»

Волейболист «Зенит-Казань» Максим Михайлов высказался о рекорде нападающего хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

"Безусловно, рекорд Александра Овечкина стал главным событием в 21 веке для российского спорта. Это значимое событие и большой толчок для нашего спорта.

Я сам следил тоже за новостями, но из-за часового пояса матчи «Вашингтон Кэпиталс» смотреть не удается. Если Овечкин вернется в «Динамо» перед окончанием карьеры, то это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек. По нему видно, как он трепетно относится к России.

Кроме волейбола, слежу за хоккеем, больше за КХЛ. Болею за ярославский «Локомотив», я там начинал путь к волейболу, и есть знакомые в клубе. Есть шансы у них завоевать Кубок Гагарина", — сказал Михайлов.

