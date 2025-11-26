Максим Михайлов: «Рекорд Овечкина стал главным событием в 21 веке для российского спорта. Если он вернется в “Динамо”, это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек»

Я сам следил тоже за новостями, но из-за часового пояса матчи «Вашингтон Кэпиталс» смотреть не удается. Если Овечкин вернется в «Динамо» перед окончанием карьеры, то это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек. По нему видно, как он трепетно относится к России.