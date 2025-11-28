Кучеров продлил серию матчей с результативными действиями до восьми

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. «Тампа» в гостях со счетом 6:3 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (21), Янни Гурд (24, 37), Джейк Гюнцель (53), Брендан Хэгел (58). У «Детройта» отличились Джей Ти Комфер (12), Майкл Расмуссен (24), Дилан Ларкин (39).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, набрав очки в восьмом матче подряд. В текущем сезоне россиянин в 22 матчах набрал 29 очков (11 шайб + 18 голевых передач). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков и одержал 11-ю победу в текущем сезоне.
«Тампа» и «Детройт» выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» является лидером турнирной таблицы с 32 очками после 24 игр. «Детройт» в 25 играх набрал 27 очков и занимает пятое место. В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 ноября, «Детройт» в ночь на 30 ноября по московскому времени проведет гостевой матч с «Бостоном».
Тодд Маклеллан
Джон Купер
Джон Гибсон
(00:00-56:35)
Андрей Василевский
Джон Гибсон
(c 57:13)
11:29
Джей Ти Комфер
(Майкл Расмуссен)
16:31
Алекс Дебринкэт
17:07
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
20:34
Гейдж Гонсалвес
(Оливер Бьоркстранд, Ник Пол)
23:01
Янни Гурд
23:13
Майкл Расмуссен
(Джей Ти Комфер)
36:09
Янни Гурд
38:26
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд, Симон Эдвинссон)
49:13
Брэндон Хагель
51:32
Джеймс ван Римсдайк
51:32
Янни Гурд
52:37
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
57:13
Брэндон Хагель
(Даррен Раддиш)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит