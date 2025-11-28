Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Кучеров продлил серию матчей с результативными действиями до восьми

Нападающий «Тампы» отдал две голевые передачи в матче с «Детройтом».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. «Тампа» в гостях со счетом 6:3 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (21), Янни Гурд (24, 37), Джейк Гюнцель (53), Брендан Хэгел (58). У «Детройта» отличились Джей Ти Комфер (12), Майкл Расмуссен (24), Дилан Ларкин (39).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, набрав очки в восьмом матче подряд. В текущем сезоне россиянин в 22 матчах набрал 29 очков (11 шайб + 18 голевых передач). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков и одержал 11-ю победу в текущем сезоне.

«Тампа» и «Детройт» выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» является лидером турнирной таблицы с 32 очками после 24 игр. «Детройт» в 25 играх набрал 27 очков и занимает пятое место. В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 ноября, «Детройт» в ночь на 30 ноября по московскому времени проведет гостевой матч с «Бостоном».

Детройт
3:6
1:1, 2:3, 0:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
28.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джон Купер
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-56:35)
Андрей Василевский
Джон Гибсон
(c 57:13)
1-й период
11:29
Джей Ти Комфер
(Майкл Расмуссен)
16:31
Алекс Дебринкэт
17:07
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
2-й период
20:34
Гейдж Гонсалвес
(Оливер Бьоркстранд, Ник Пол)
23:01
Янни Гурд
23:13
Майкл Расмуссен
(Джей Ти Комфер)
36:09
Янни Гурд
38:26
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд, Симон Эдвинссон)
3-й период
49:13
Брэндон Хагель
51:32
Джеймс ван Римсдайк
51:32
Янни Гурд
52:37
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
57:13
Брэндон Хагель
(Даррен Раддиш)
Статистика
Детройт
Тампа-Бэй
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше