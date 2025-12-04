ФХР в будущем хочет пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала

По словам Третьяка, в России бы нашли достаточно денег для того, чтобы пригласить клуб НХЛ. «Интерес большой, и я думаю, мы бы нашли спонсоров. Да и самой НХЛ было бы интересно, — сказал он. — А в нашей ситуации “Вашингтон” ближе всего к нам, у нас амбассадор там хороший. Мы надеемся на его помощь, потому что он в клубе имеет вес, у него хорошие отношения с руководителями клуба. Это был бы новогодний подарок нам. Думаю, если все в мире успокоится, первое, что мы захотим сделать, это как раз такой матч. А получится ли — это другое дело. Мне кажется, мы наладим сначала именно отношения с Северной Америкой. Все-таки Европа игнорирует все наши желания».