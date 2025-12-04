Ричмонд
В НХЛ назвали маловероятной возможную поездку «Вашингтона» в РФ в декабре

Ранее Владислав Третьяк рассказал, что в будущем ФХР намерена пригласить клуб на Кубок Первого канала.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поездка хоккеистов «Вашингтона» в Россию в середине сезона является маловероятной. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС рассказал, что в будущем организация намерена пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала. Турнир традиционно проводится в декабре.

«Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать», — сказал Дэйли.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5). «Вашингтон» в последний раз приезжал в страну на матчи с отечественными командами в сентябре 1989 года. В Москве столичная команда выиграла у «Спартака» (8:7), уступила московскому «Динамо» (2:7), В Риге выиграла у местного «Динамо» (2:1), а в Ленинграде — у СКА (5:4).