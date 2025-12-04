В НХЛ назвали маловероятной возможную поездку «Вашингтона» в РФ в декабре

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5). «Вашингтон» в последний раз приезжал в страну на матчи с отечественными командами в сентябре 1989 года. В Москве столичная команда выиграла у «Спартака» (8:7), уступила московскому «Динамо» (2:7), В Риге выиграла у местного «Динамо» (2:1), а в Ленинграде — у СКА (5:4).