Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял капитана команды Хьюза в «Миннесоту»

Хьюзу 26 лет, он выступал за «Ванкувер» на протяжении всей карьеры в НХЛ с сезона-2018/19. В составе команды 7-й номер драфта НХЛ 2018 года провел 459 матчей в регулярных чемпионатах, забросил 61 шайбу и отдал 371 голевую передачу. Он является лидером «Ванкувера» по голевым передачам и набранным очкам среди защитников клуба за всю историю. В 26 матчах текущего сезона Хьюз набрал 23 очка, забросив 2 шайбы и отдав 21 голевую передачу. В 2024 году американец получил «Джеймс Норрис трофи» — награду, вручаемую лучшему защитнику сезона в НХЛ.