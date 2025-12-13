Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял капитана команды Хьюза в «Миннесоту»

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» обменял капитана команды американского защитника Куинна Хьюза в «Миннесоту». Об этом сообщает пресс-служба «Миннесоты».
В результате обмена «Ванкувер» получил американского защитника Зива Буйума, шведского нападающего Лиама Эгрена, австрийского форварда Марко Росси и право выбора в первом раунде драфта 2026 года.
Хьюзу 26 лет, он выступал за «Ванкувер» на протяжении всей карьеры в НХЛ с сезона-2018/19. В составе команды 7-й номер драфта НХЛ 2018 года провел 459 матчей в регулярных чемпионатах, забросил 61 шайбу и отдал 371 голевую передачу. Он является лидером «Ванкувера» по голевым передачам и набранным очкам среди защитников клуба за всю историю. В 26 матчах текущего сезона Хьюз набрал 23 очка, забросив 2 шайбы и отдав 21 голевую передачу. В 2024 году американец получил «Джеймс Норрис трофи» — награду, вручаемую лучшему защитнику сезона в НХЛ.
«Ванкувер» замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона НХЛ с 25 очками после 31 матча. «Миннесота» идет на 3-й строчке в Центральном дивизионе, набрав 39 очков в 31 встрече.