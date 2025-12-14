Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от очередного поражения в НХЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). В составе «Виннипега» шайбы забросили Логан Стэнли (10-я минута), Морган Бэррон (19), Алекс Иафалло (24) и Габриэль Виларди (40, 52). У гостей автором гола стал Джейкоб Чикран (57).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей. Безголевая серия 40-летнего россиянина составляет четыре матча.
Форвард «Кэпиталз» Богдан Тринеев дебютировал в НХЛ и в первой игре в стане «столичных» очков не набрал. Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников четыре раза бросил в створ ворот.
«Вашингтон» потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. «Виннипег» прервал трехматчевую серию поражений.
Скотт Арниел
Спенсер Карбери
Коннор Хеллибак
Логан Томпсон
(00:00-26:11)
Логан Томпсон
(c 26:18)
06:50
Марк Шайфли
09:13
Логан Стэнли
(Джош Моррисси, Марк Шайфли)
09:59
Джонатан Тэйвз
18:43
Морган Бэррон
(Алекс Иафалло, Адам Лаури)
23:39
Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
25:52
Джон Карлсон
36:18
Морган Бэррон
39:24
Ник Дауд
39:53
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
46:02
Джон Карлсон
51:55
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Марк Шайфли)
54:49
Габриэль Виларди
55:30
Люк Шенн
56:32
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит