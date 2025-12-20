Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.00
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2

«Эдмонтон» поместил Джерри в список травмированных и вызвал Ингрэма из АХЛ

«Эдмонтон» поместил вратаря Тристана Джерри в список травмированных.

Клуб вызвал голкипера Коннора Ингрэма из АХЛ. 28-летний вратарь провел 11 игр в АХЛ за «Бейкерсфилд» в этом сезоне при коэффициенте надежности 4,04, в среднем он отражает 85,6% бросков.

Напомним, Джерри получил повреждение в матче с «Бостоном» (3:1) при попытке отразить бросок в растяжке. Эта игра стала для него 3-й после обмена из «Питтсбурга». Он отразил 12 из 13 бросков, победа была записана на его счет.

«Ойлерс» также сообщили, что нападающий Джек Рословик был помещен в долгосрочный список травмированных.