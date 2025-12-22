Ричмонд
Нападающий «Вегаса» Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» уступил «Эдмонтону» со счетом 3:4.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (10-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (15 и 23) и Зак Хайман (28). У проигравших отличились Томаш Гертл (33), Дорофеев (44) и Митчелл Марнер (46).

Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего россиянина 8 передач в 33 матчах. Помимо гола, на счету Макдэвида два результативных паса, он возглавил список лучших бомбардиров сезона, набрав 62 очка (23 шайбы + 39 передач) в 37 играх. У его ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Натана Маккиннона 61 очко (30 шайб + 31 передача) после 35 встреч.

«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НХЛ, набрав 42 очка в 34 матчах. «Эдмонтон» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 42 очка после 37 встреч.

В следующем матче «Вегас» 24 декабря дома примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» в этот же день на своем льду встретится с «Калгари».

Эдмонтон
4:3
2:0, 2:1, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблок
Брюс Кэссиди
Вратари
Коннор Ингрэм
Картер Харт
(00:00-57:43)
1-й период
05:47
Эндрю Манджапане
09:11
Коннор Макдэвид
(Алек Регула, Леон Драйзайтль)
10:57
Леон Драйзайтль
12:58
Бен Хаттон
14:37
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
17:26
Эндрю Манджапане
2-й период
21:56
Жереми Лозон
22:22
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Зак Хаймэн)
27:45
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс, Райан Нюджент-Хопкинс)
32:06
Адам Хенрик
32:59
Томаш Гертл
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
3-й период
43:31
Алек Регула
43:52
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Ноа Хэнифин)
45:49
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл, Ноа Хэнифин)
53:32
Бретт Хауден
Статистика
Эдмонтон
Вегас
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит