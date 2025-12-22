Нападающий «Вегаса» Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего россиянина 8 передач в 33 матчах. Помимо гола, на счету Макдэвида два результативных паса, он возглавил список лучших бомбардиров сезона, набрав 62 очка (23 шайбы + 39 передач) в 37 играх. У его ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Натана Маккиннона 61 очко (30 шайб + 31 передача) после 35 встреч.