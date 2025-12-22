Нападающий «Вегаса» Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (10-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (15 и 23) и Зак Хайман (28). У проигравших отличились Томаш Гертл (33), Дорофеев (44) и Митчелл Марнер (46).
Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего россиянина 8 передач в 33 матчах. Помимо гола, на счету Макдэвида два результативных паса, он возглавил список лучших бомбардиров сезона, набрав 62 очка (23 шайбы + 39 передач) в 37 играх. У его ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Натана Маккиннона 61 очко (30 шайб + 31 передача) после 35 встреч.
«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НХЛ, набрав 42 очка в 34 матчах. «Эдмонтон» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 42 очка после 37 встреч.
В следующем матче «Вегас» 24 декабря дома примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» в этот же день на своем льду встретится с «Калгари».
Крис Ноблок
Брюс Кэссиди
Коннор Ингрэм
Картер Харт
(00:00-57:43)
05:47
Эндрю Манджапане
09:11
Коннор Макдэвид
(Алек Регула, Леон Драйзайтль)
10:57
Леон Драйзайтль
12:58
Бен Хаттон
14:37
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
17:26
Эндрю Манджапане
21:56
Жереми Лозон
22:22
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Зак Хаймэн)
27:45
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс, Райан Нюджент-Хопкинс)
32:06
Адам Хенрик
32:59
Томаш Гертл
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
43:31
Алек Регула
43:52
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Ноа Хэнифин)
45:49
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл, Ноа Хэнифин)
53:32
Бретт Хауден
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит