Российский хоккеист объяснил решение остаться в Северной Америке после окончания карьеры

Олимпийский чемпион и бывший защитник ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Миронов объяснил решение остаться жить в США после завершения карьеры.

Источник: Соцсети

Его слова приводит ТАСС.

Главным фактором стало будущее детей: старший сын Егор переехал в Канаду в три с половиной года, а дочь Николь родилась там. Они полностью адаптировались к местному мышлению и образу жизни, и возврат в Россию вызвал бы у них шок от другого менталитета.

Миронов отметил спокойный и размеренный уклад в Северной Америке, где семья чувствует себя комфортно. Родственники из России, включая маму и тещу, регулярно навещают их, а дети уже окончили школу и поступили в университет.

Миронов играл в НХЛ с 1992 по 2001 год. Он известен по выступлениям за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталс» и «Торонто Мейпл Лифс».