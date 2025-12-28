Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков в гостях

32-летний Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков в выездных матчах (419 игр). Лидером по этому показателю является Стивен Стэмкос (516 очков в 536 играх). Среди действующих игроков быстрее Кучерова этого рубежа достиг только форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (355 матчей). Кучеров стал также третьим игроком не из Северной Америки, набравшим такое количество очков за меньшее количество игр, сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром. Быстрее их этого рубежа достигали в НХЛ словак Петер Штясны (357 игр) и финн Яри Курри (411).