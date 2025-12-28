Капризов вышел на второе место по количеству очков, набранных за «Миннесоту»

Капризов набрал 285 очков, что позволило ему выйти на чистое второе место по количеству баллов, набранных в играх за «Миннесоту». По этому показателю он опередил словака Мариана Габорика, лидером является финн Микко Койву (433). Капризов вышел на шестое место по числу голевых передач в истории «Миннесоты». Россиянин довел число результативных передач до 224 и сравнялся по этому показателю с финном Микаэлем Гранлундом. Первое место по этому показателю занимает финн Микко Койву (504). Прошедшая игра стала для россиянина 44-й, в которой он отдал более одной передачи, что позволило ему по этому показателю сравняться с Джаредом Спердженом и Цуккарелло. Лидером по этому показателю также является Койву (93). В текущем сезоне Капризов набрал 46 очков, в 39 матчах россиянин забросил 23 шайбы, отдал 23 голевые передачи и является лучшим бомбардиром команды.