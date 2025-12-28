Ричмонд
Капризов вышел на второе место по количеству очков, набранных за «Миннесоту»

Россиянин забросил шайбу, отдал две передачи в матче с «Виннипегом» и набрал 285 очков за «Миннесоту».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Гол и две передачи форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова помогли его команде выиграть в овертайме у «Виннипега» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Мэтт Болди (19-я и 61-я минуты), Капризов (28), Матс Цуккарелло (60), у проигравших — Джош Моррисси (12), Кайл Коннор (38) и Марк Шайфли (40). Один из двух ассистов Капризова пришелся на победный гол Мэтта Болди в овертайме. Помимо Капризова, передачей отметился и его одноклубник Данила Юров, которая которая стала для него девятой в сезоне. Также в 32 матчах форвард забросил 4 шайбы.

Капризов набрал 285 очков, что позволило ему выйти на чистое второе место по количеству баллов, набранных в играх за «Миннесоту». По этому показателю он опередил словака Мариана Габорика, лидером является финн Микко Койву (433). Капризов вышел на шестое место по числу голевых передач в истории «Миннесоты». Россиянин довел число результативных передач до 224 и сравнялся по этому показателю с финном Микаэлем Гранлундом. Первое место по этому показателю занимает финн Микко Койву (504). Прошедшая игра стала для россиянина 44-й, в которой он отдал более одной передачи, что позволило ему по этому показателю сравняться с Джаредом Спердженом и Цуккарелло. Лидером по этому показателю также является Койву (93). В текущем сезоне Капризов набрал 46 очков, в 39 матчах россиянин забросил 23 шайбы, отдал 23 голевые передачи и является лучшим бомбардиром команды.

Нападающие «Миннесоты» Владимир Тарасенко и Яков Тренин, а также форвард «Виннипега» Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

«Миннесота» после этой победы набрала 52 очка и занимает третье место в Центральном дивизионе, «Виннипег» в этом же дивизионе идет на седьмом месте с 34 очками. В следующем матче «Миннесота» 30 декабря на выезде сыграет с «Вегасом», «Виннипег» в этот же день примет «Эдмонтон».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска в выездном матче с «Айлендерс» (0:2).

Виннипег
3:4
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джон Хайнс
Вратари
Коннор Хеллибак
(00:00-22:58)
Йеспер Валльстедт
(00:00-53:18)
Коннор Хеллибак
(23:32-60:39)
Йеспер Валльстедт
(53:36-57:49)
Йеспер Валльстедт
(59:38-60:39)
1-й период
11:36
Джош Моррисси
(Кайл Коннор, Габриэль Виларди)
12:26
Логан Стэнли
12:26
Джейкоб Миддлтон
12:58
Владимир Тарасенко
18:29
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Джаред Сперджен)
19:58
Габриэль Виларди
2-й период
23:32
Маркус Юханссон
27:33
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Данила Юров)
28:07
Тэннер Пирсон
31:36
Яков Тренин
37:56
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
39:57
Марк Шайфли
(Джонатан Тэйвз)
3-й период
53:36
Логан Стэнли
59:30
Дилан Демело
59:38
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Куинн Хьюз)
Овертайм
60:39
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Куинн Хьюз)
Статистика
Виннипег
Миннесота
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит