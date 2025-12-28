Протас набрал три очка и стал второй звездой победного матча «Вашингтона»

В ночь на 28 декабря по минскому времени «Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» (4:3). Нападающий столичного клуба Алексей Протас забросил первую шайбу своей команды, после чего отдал две голевые передачи. Белорус завершил встречу с показателем полезности «+3» и был признан второй звездой. В 38 матчах сезона у Протаса 27 (14+13) очков.
Также сегодня Егор Шарангович помог «Калгари» обыграть «Эдмонтон» (3:2), открыв счет в поединке. За 34 игры чемпионата Егор заработал 12 (7+5) очков. Артем Левшунов набрал ассистентский балл за «Чикаго», который в серии буллитов был сильнее «Далласа» (4:3). Это результативное действие стало для защитника 17-м в сезоне.
Шелдон Киф
Спенсер Карбери
Джейк Аллен
(00:00-26:57)
Логан Томпсон
(00:00-64:06)
Джейк Аллен
(27:15-64:06)
17:31
Колтон Уайт
17:31
Энтони Бовилье
19:59
Алексей Протас
(Александр Овечкин)
24:46
Брэндон Дюхейм
24:56
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Нико Хишир)
27:15
Брэндон Дюхейм
33:57
Коди Гласс
37:33
Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
47:00
Йеспер Братт
47:32
Коди Гласс
(Бренден Диллон, Коннор Браун)
49:17
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
64:06
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Ник Дауд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит