Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.75
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.63
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Протас набрал три очка и стал второй звездой победного матча «Вашингтона»

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки помогли своим командам одержать победы в воскресных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В ночь на 28 декабря по минскому времени «Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» (4:3). Нападающий столичного клуба Алексей Протас забросил первую шайбу своей команды, после чего отдал две голевые передачи. Белорус завершил встречу с показателем полезности «+3» и был признан второй звездой. В 38 матчах сезона у Протаса 27 (14+13) очков.

Также сегодня Егор Шарангович помог «Калгари» обыграть «Эдмонтон» (3:2), открыв счет в поединке. За 34 игры чемпионата Егор заработал 12 (7+5) очков. Артем Левшунов набрал ассистентский балл за «Чикаго», который в серии буллитов был сильнее «Далласа» (4:3). Это результативное действие стало для защитника 17-м в сезоне.

Нью-Джерси
3:4
0:1, 1:1, 2:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16763 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Спенсер Карбери
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-26:57)
Логан Томпсон
(00:00-64:06)
Джейк Аллен
(27:15-64:06)
1-й период
17:31
Колтон Уайт
17:31
Энтони Бовилье
19:59
Алексей Протас
(Александр Овечкин)
2-й период
24:46
Брэндон Дюхейм
24:56
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Нико Хишир)
27:15
Брэндон Дюхейм
33:57
Коди Гласс
37:33
Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
3-й период
47:00
Йеспер Братт
47:32
Коди Гласс
(Бренден Диллон, Коннор Браун)
49:17
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
Овертайм
64:06
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Ник Дауд)
Статистика
Нью-Джерси
Вашингтон
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит