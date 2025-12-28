Протас набрал три очка и стал второй звездой победного матча «Вашингтона»

В ночь на 28 декабря по минскому времени «Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» (4:3). Нападающий столичного клуба Алексей Протас забросил первую шайбу своей команды, после чего отдал две голевые передачи. Белорус завершил встречу с показателем полезности «+3» и был признан второй звездой. В 38 матчах сезона у Протаса 27 (14+13) очков.