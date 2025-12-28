Ричмонд
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
2
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.30
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
4
:
СКА
3
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.35
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Александр Прудников: «Овечкина — спортсмен года. Не может быть сомнений. Постоянно бьет рекорды»

Экс-форвард футбольного «Спартака» Александр Прудников назвал хоккеиста «Вашингтон» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Спортсмен года — это, конечно, Саша Овечкин. В это не может быть никаких сомнений. Постоянно бьет рекорды, потрясающие достижения! Он один из самых известных и самых узнаваемых людей в стране. Это 100%», — сказал Прудников.

