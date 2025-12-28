Александр Мостовой: «Овечкин — человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово “вечный” теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит»

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
"По мне, однозначно Овечкин — человек года. Для мира спорта так вообще, однозначно и без вопросов.
Потому что побить вечный рекорд Гретцки — это даже не знаю как. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит.
Установить такой рекорд… Теперь еще сколько лет будем ждать!" — заявил Мостовой.
