Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
1
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.30
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Овечкин — человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово “вечный” теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина человеком года.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

"По мне, однозначно Овечкин — человек года. Для мира спорта так вообще, однозначно и без вопросов.

Потому что побить вечный рекорд Гретцки — это даже не знаю как. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит.

Установить такой рекорд… Теперь еще сколько лет будем ждать!" — заявил Мостовой.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше