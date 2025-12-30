«Вашингтон» проиграл «Флориде» Бобровского, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 0:0, 3:1). В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршанд (47) и Аарон Экблад (54). У гостей отличились Том Уилсон (4, 20) и Дилан Строум (44).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 20 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил пять силовых приемов и результативными действиями не отметился.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.
«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах чемпионата НХЛ. «Флорида» одержала шестую победу в последних восьми играх.
