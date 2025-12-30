Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.37
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

«Вашингтон» проиграл «Флориде» Бобровского, Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 0:0, 3:1). В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршанд (47) и Аарон Экблад (54). У гостей отличились Том Уилсон (4, 20) и Дилан Строум (44).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 20 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил пять силовых приемов и результативными действиями не отметился.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах чемпионата НХЛ. «Флорида» одержала шестую победу в последних восьми играх.

Флорида
5:3
2:2, 0:0, 3:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
30.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19421 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Спенсер Карбери
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-59:57)
Логан Томпсон
(00:00-43:10)
Логан Томпсон
(43:11-56:44)
Логан Томпсон
(57:12-58:39)
Логан Томпсон
(c 59:25)
1-й период
03:53
Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
04:35
Антон Лунделл
(Джефф Питри)
08:33
Энтони Бовилье
11:44
Итен Фрэнк
12:45
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршан)
16:54
Эй Джей Грир
18:04
Сет Джонс
18:04
Сет Джонс
19:17
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
2-й период
24:20
Густав Форслинг
31:48
Райан Леонард
33:50
Ник Дауд
3-й период
43:11
Дилан Строум
(Алексей Протас, Том Уилсон)
44:15
Александр Овечкин
46:16
Брэд Маршан
(Сет Джонс, Сэм Беннетт)
46:55
Густав Форслинг
47:19
Райан Леонард
53:12
Аарон Экблад
(Антон Лунделл, Сэм Райнхарт)
57:12
Эту Луостаринен
59:25
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Аарон Экблад)
Статистика
Флорида
Вашингтон
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
6
6
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше