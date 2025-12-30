Гол Сергачева не спас «Юту» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Стэмкос забросил свои 598-ю и 599-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отметился 98-м победным голом и вышел на 11-е место по этому показателю за всю историю НХЛ, сравнявшись с Бобби Халлом и Ги Лафлёром.