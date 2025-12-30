Ричмонд
Гол Сергачева не спас «Юту» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

«Юта» проиграла «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Сергачев забросил пятую шайбу в сезоне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Юта Маммот» дома уступила «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу «Предаторз». В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (52-я и 54-я минуты), по разу отличились Роман Йоси (10) и Люк Эвангелиста (28). У «Юты» шайбы забросили Джей Джей Петерка (6), Михаил Сергачев (24) и Дилан Гюнтер (45).

Сергачев забросил пятую шайбу в текущем сезоне. На счету российского защитника 26 очков (5 голов + 21 передача) в 40 матчах нынешней нынешнего регулярного чемпионата. Форвард «Юты» Даниил Бут и нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков результативными действиями не отметились.

Стэмкос забросил свои 598-ю и 599-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отметился 98-м победным голом и вышел на 11-е место по этому показателю за всю историю НХЛ, сравнявшись с Бобби Халлом и Ги Лафлёром.

«Юта» (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» (38) располагается на пятой строчке. В следующем матче «Нэшвилл» в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс» 31 декабря, «Юта» 1 января на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

В другом матче «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отдал 15-ю голевую передачу в сезоне. Всего на его счету 23 (8+15) очка в 30 матчах. Также «Калгари Флэймз» дома переиграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), а «Баффало Сэйбрз» на выезде нанес поражение «Сент-Луис Блюз» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).