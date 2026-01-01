«Вегас» уступил «Нэшвиллу» на своем льду, Дорофеев сделал две передачи

У гостей заброшенными шайбами отметились Ник Пербикс, Стивен Стэмкос, Райд Шефер и Майкл Бантинг. У хозяев забили Марк Стоун и Бен Хаттон. Российский нападающий Павел Дорофеев сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 25-летнего форварда 28 (15+13) очков в 38 матчах.
«Вегас» потерпел третье поражение подряд. Он занимает пятое место в таблице Западной конференции с 45 очками после 38 матчей. «Нэшвилл» (40 очков после 39 игр) расположился на девятом месте.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
31.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17970 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Эндрю Брюнетт
Вратари
Акира Шмид
(00:00-54:52)
Юстус Аннунен
1-й период
05:24
Эрик Хаула
05:35
Марк Стоун
(Ноа Хэнифин, Павел Дорофеев)
09:06
Бен Хаттон
(Павел Дорофеев, Томаш Гертл)
11:20
Ник Пербикс
(Люк Евангелиста)
14:16
Бретт Хауден
15:37
Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Люк Евангелиста)
16:21
Райд Шефер
(Майк Маккэррон, Брэди Шей)
2-й период
21:39
Николас Хэг
23:35
Александр Хольц
28:18
Киган Колесар
28:18
Киган Колесар
28:18
Киган Колесар
31:52
Майкл Бантинг
(Ник Бланкенбург, Эрик Хаула)
3-й период
47:31
Коул Смит
53:33
Майк Маккэррон
Статистика
Вегас
Нэшвилл
Штрафное время
18
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит