«Вегас» уступил «Нэшвиллу» на своем льду, Дорофеев сделал две передачи

У гостей заброшенными шайбами отметились Ник Пербикс, Стивен Стэмкос, Райд Шефер и Майкл Бантинг. У хозяев забили Марк Стоун и Бен Хаттон. Российский нападающий Павел Дорофеев сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 25-летнего форварда 28 (15+13) очков в 38 матчах.