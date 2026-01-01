Шарангович отметился голом в победном матче «Калгари» в НХЛ

Ранним утром 1 января по минскому времени канадский клуб дома обыграл «Филадельфию» со счетом 5:1. Белорусский нападающий реализовал большинство в концовке второго периода. Всего Егор провел на льду 16 минут и нанес три броска в створ. В 36 матчах сезона Шарангович набрал 13 (8+5) результативных баллов. «Калгари» занимает десятое место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Следующий поединок «Флэймз» проведут 4 января против «Нэшвилла».