Шарангович отметился голом в победном матче «Калгари» в НХЛ

Ранним утром 1 января по минскому времени канадский клуб дома обыграл «Филадельфию» со счетом 5:1. Белорусский нападающий реализовал большинство в концовке второго периода. Всего Егор провел на льду 16 минут и нанес три броска в створ. В 36 матчах сезона Шарангович набрал 13 (8+5) результативных баллов. «Калгари» занимает десятое место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Следующий поединок «Флэймз» проведут 4 января против «Нэшвилла».
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Райан Гуска
Рик Токкет
Вратари
Дастин Вольф
Самуэль Эрссон
1-й период
13:30
Микаэль Баклунд
(Мэтт Коронато, Блэйк Коулмэн)
2-й период
23:08
Джонатан Юбердо
(Маккензи Уигар, Ян Кузнецов)
24:12
Ян Кузнецов
28:49
Трэвис Конекны
30:21
Кэмерон Йорк
30:25
Кристиан Дворак
32:03
Расмус Андерссон
(Коннор Зари, Назем Кадри)
33:56
Адам Клапка
33:56
Ник Силер
36:13
Джейми Драйсдейл
37:52
Егор Шарангович
(Мэтт Коронато, Маккензи Уигар)
3-й период
49:37
Коннор Зари
(Райан Ломберг)
57:24
Маккензи Уигар
Статистика
Калгари
Филадельфия
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит