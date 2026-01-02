«Чикаго» обыграл «Даллас» в НХЛ. Михеев забросил две шайбы

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. «Чикаго» обыграл «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Артем Левшунов (12-я минута), Теуво Терявяйнен (21), Илья Михеев (30, 44). У «Далласа» отличились Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (57), Мэтт Дюшен (60).
На счету Михеева 12 очков в текущем сезоне, в 36 матчах 31-летний форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. Защитник «Далласа» Илья Любушкин не отметился результативными действиями.
Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Чикаго» после 40 игр занимает седьмую позицию с 37 очками, «Даллас» идет на втором месте с 57 очками после 41 встречи. В следующем матче «Чикаго» на выезде сыграет с «Вашингтоном» в ночь на 4 января по московскому времени, «Даллас» вечером 4 января примет «Монреаль».
В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома со счетом 4:3 после овертайма обыграл «Детройт», «Торонто» одержал домашнюю победу над «Виннипегом» (6:5).
Джефф Блэшилл
Глен Гулутзан
Спенсер Найт
(00:00-10:40)
Джейк Эттинджер
(00:00-55:32)
Спенсер Найт
(c 10:47)
Джейк Эттинджер
(56:03-56:20)
10:47
Эса Линделл
11:48
Артем Левшунов
(Андре Бураковски, Райан Донато)
14:42
Микко Рантанен
(Сэм Стил)
20:00
Нильс Лундквист
20:13
Теуво Терявяйнен
(Андре Бураковски, Тайлер Бертуцци)
29:14
Илья Михеев
(Мэтт Грызлик)
29:14
Миро Хейсканен
37:37
Джастин Хрыковиан
43:58
Илья Михеев
(Коннор Мерфи, Райан Донато)
49:46
Луи Кревье
56:03
Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен, Микко Рантанен)
59:42
Мэтт Дюшен
(Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит