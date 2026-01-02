«Чикаго» обыграл «Даллас» в НХЛ. Михеев забросил две шайбы

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Чикаго» после 40 игр занимает седьмую позицию с 37 очками, «Даллас» идет на втором месте с 57 очками после 41 встречи. В следующем матче «Чикаго» на выезде сыграет с «Вашингтоном» в ночь на 4 января по московскому времени, «Даллас» вечером 4 января примет «Монреаль».