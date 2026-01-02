Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2

«Чикаго» обыграл «Даллас» в НХЛ. Михеев забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. «Чикаго» обыграл «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артем Левшунов (12-я минута), Теуво Терявяйнен (21), Илья Михеев (30, 44). У «Далласа» отличились Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (57), Мэтт Дюшен (60).

На счету Михеева 12 очков в текущем сезоне, в 36 матчах 31-летний форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. Защитник «Далласа» Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Чикаго» после 40 игр занимает седьмую позицию с 37 очками, «Даллас» идет на втором месте с 57 очками после 41 встречи. В следующем матче «Чикаго» на выезде сыграет с «Вашингтоном» в ночь на 4 января по московскому времени, «Даллас» вечером 4 января примет «Монреаль».

В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома со счетом 4:3 после овертайма обыграл «Детройт», «Торонто» одержал домашнюю победу над «Виннипегом» (6:5).

Чикаго
4:3
1:1, 2:0, 1:2
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
2.01.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 18801 зритель
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Глен Гулутзан
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-10:40)
Джейк Эттинджер
(00:00-55:32)
Спенсер Найт
(c 10:47)
Джейк Эттинджер
(56:03-56:20)
1-й период
10:47
Эса Линделл
11:48
Артем Левшунов
(Андре Бураковски, Райан Донато)
14:42
Микко Рантанен
(Сэм Стил)
2-й период
20:00
Нильс Лундквист
20:13
Теуво Терявяйнен
(Андре Бураковски, Тайлер Бертуцци)
29:14
Илья Михеев
(Мэтт Грызлик)
29:14
Миро Хейсканен
37:37
Джастин Хрыковиан
3-й период
43:58
Илья Михеев
(Коннор Мерфи, Райан Донато)
49:46
Луи Кревье
56:03
Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен, Микко Рантанен)
59:42
Мэтт Дюшен
(Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон)
Статистика
Чикаго
Даллас
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит