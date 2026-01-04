Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.84
П2
1.79
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2

«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, несмотря на гол Кузнецова

Хоккейный клуб (ХК) «Калгари Флэймз» потерпел домашнее поражение от команды «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» завершилась 4 января со счетом 4:3 в пользу гостей.

Источник: Reuters

В составе «Калгари» шайбу забросил российский защитник Ян Кузнецов, открывший счет уже на второй минуте встречи. Также отличились Расмус Андерссон и Блэйк Коулмэн. Для 23-летнего Кузнецова этот гол стал третьим в сезоне, всего на его счету восемь очков (три шайбы + пять передач) в 27 матчах.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», у «Нэшвилла» дубль оформил Эрик Хаула, еще по одной шайбе забросили Майкл Бантинг и Николас Хэг, который отличился на последней минуте основного времени и принес своей команде победу. После этого матча «Нэшвилл» набрал 42 очка в 41 игре и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Калгари» с 40 очками после 41 встречи располагается на 13-й строчке.

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла 2 января на льду арены «Энтерпрайз» и завершилась со счетом 2:0. Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голевой передачей. Для 26-летнего хоккеиста это пятое результативное действие в сезоне — на его счету два гола и три передачи в 27 матчах.

Калгари
3:4
2:2, 0:1, 1:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17137 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Эндрю Брюнетт
Вратари
Дастин Вольф
(00:00-59:34)
Юусе Сарос
Дастин Вольф
(59:39-59:42)
1-й период
01:56
Ян Кузнецов
(Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо)
11:19
Эрик Хаула
(Стивен Стэмкос, Майкл Бантинг)
12:52
Эрик Хаула
(Стивен Стэмкос, Майкл Бантинг)
13:15
Райан Ломберг
13:15
Джон Бишер
13:15
Джон Бишер
13:15
Коул Смит
13:15
Майк Маккэррон
13:15
Майк Маккэррон
13:41
Расмус Андерссон
(Мэтт Коронато)
15:20
Кевин Бол
2-й период
24:08
Майкл Бантинг
26:57
Федор Свечков
29:52
Джон Бишер
29:52
Николас Хэг
33:55
Блэйк Коулмэн
33:55
Майкл Бантинг
3-й период
42:05
Эрик Хаула
52:49
Блэйк Коулмэн
(Микаэль Баклунд, Мэтт Коронато)
59:31
Николас Хэг
(Майкл Бантинг, Майк Маккэррон)
Статистика
Калгари
Нэшвилл
Штрафное время
26
28
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит