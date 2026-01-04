«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, несмотря на гол Кузнецова

В составе «Калгари» шайбу забросил российский защитник Ян Кузнецов, открывший счет уже на второй минуте встречи. Также отличились Расмус Андерссон и Блэйк Коулмэн. Для 23-летнего Кузнецова этот гол стал третьим в сезоне, всего на его счету восемь очков (три шайбы + пять передач) в 27 матчах.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», у «Нэшвилла» дубль оформил Эрик Хаула, еще по одной шайбе забросили Майкл Бантинг и Николас Хэг, который отличился на последней минуте основного времени и принес своей команде победу. После этого матча «Нэшвилл» набрал 42 очка в 41 игре и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Калгари» с 40 очками после 41 встречи располагается на 13-й строчке.
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла 2 января на льду арены «Энтерпрайз» и завершилась со счетом 2:0. Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голевой передачей. Для 26-летнего хоккеиста это пятое результативное действие в сезоне — на его счету два гола и три передачи в 27 матчах.
Райан Гуска
Эндрю Брюнетт
Дастин Вольф
(00:00-59:34)
Юусе Сарос
Дастин Вольф
(59:39-59:42)
01:56
Ян Кузнецов
(Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо)
11:19
Эрик Хаула
(Стивен Стэмкос, Майкл Бантинг)
12:52
Эрик Хаула
(Стивен Стэмкос, Майкл Бантинг)
13:15
Райан Ломберг
13:15
Джон Бишер
13:15
Джон Бишер
13:15
Коул Смит
13:15
Майк Маккэррон
13:15
Майк Маккэррон
13:41
Расмус Андерссон
(Мэтт Коронато)
15:20
Кевин Бол
24:08
Майкл Бантинг
26:57
Федор Свечков
29:52
Джон Бишер
29:52
Николас Хэг
33:55
Блэйк Коулмэн
33:55
Майкл Бантинг
42:05
Эрик Хаула
52:49
Блэйк Коулмэн
(Микаэль Баклунд, Мэтт Коронато)
59:31
Николас Хэг
(Майкл Бантинг, Майк Маккэррон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит