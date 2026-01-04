«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, несмотря на гол Кузнецова

Как отмечает «Спорт-Экспресс», у «Нэшвилла» дубль оформил Эрик Хаула, еще по одной шайбе забросили Майкл Бантинг и Николас Хэг, который отличился на последней минуте основного времени и принес своей команде победу. После этого матча «Нэшвилл» набрал 42 очка в 41 игре и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Калгари» с 40 очками после 41 встречи располагается на 13-й строчке.