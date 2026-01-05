Ричмонд
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Флориды» отразил 27 бросков в победном матче против «Колорадо».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 5 января «Флорида» со счетом 2:1 победила «Колорадо». Тарасов отразил 27 бросков из 28 и одержал пятую победу в сезоне.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Чикаго» Тайлер Бертуцци, отметившийся хет-триком в домашнем матче против «Вегаса» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня стал канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который отдал голевую передачу и забросил победную шайбу в овертайме гостевого матча с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

Флорида
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
5.01.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19654 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Джаред Беднар
Вратари
Даниил Тарасов
Скотт Уэджвуд
(00:00-28:26)
Скотт Уэджвуд
(28:48-57:34)
1-й период
06:27
Сэм Беннетт
11:51
Арттури Лехконен
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
14:04
Увис Балинскис
15:44
Габриэль Ландескуг
18:49
Джош Мэнсон
2-й период
23:22
Маки Самоскевич
28:48
Джефф Питри
33:52
Эван Родригес
38:12
Аарон Экблад
3-й период
46:46
Самуэль Жирар
Статистика
Флорида
Колорадо
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит