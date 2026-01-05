Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
1
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.90
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
3
:
Детройт
4
Все коэффициенты
П1
8.50
X
2.90
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.21
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2

Гершкович назвал Овечкина спортсменом года в России: «Безоговорочно. Это гигант, величина и красавец. Он уже на все времена в истории»

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

— Кто для вас лучший российский спортсмен прошедшего года?

— Многие есть, но Александр Овечкин за скобками. К нему вряд ли кто‑то в ближайшее время сможет приблизиться. Это гигант, величина и красавец. Безоговорочно он. Он уже на все времена в истории, — сказал Гершкович.

