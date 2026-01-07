Ричмонд
Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Колорадо» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо».

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Тампы». В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (20-я минута), Земгус Гиргенсонс (38), Брендон Хэйгел (49) и Энтони Сирелли (59). У проигравших отличились Паркер Келли (24) и Брок Нельсон (30). Российский форвард «Колорадо» Захар Бардаков отметился передачей в эпизоде с первым голом команды.

Кучеров продлил результативную серию до 8 матчей, на счету 32-летнего форварда «Тампы» теперь 61 очко (20 шайб + 41 передача). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Тампа» одержала восьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 42 матчах. «Колорадо» лидирует в Центральном дивизионе, имея в активе 69 очков после 42 встреч.

В следующем матче «Тампа» 11 января в гостях сыграет с «Филадельфией». «Колорадо» 9 января примет «Оттаву».

Тампа-Бэй
4:2
1:0, 1:2, 2:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джаред Беднар
Вратари
Андрей Василевский
Скотт Уэджвуд
(00:00-57:44)
Скотт Уэджвуд
(c 58:35)
1-й период
03:58
Даррен Раддиш
18:14
Брент Бернс
19:48
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
2-й период
23:22
Паркер Келли
(Захар Бардаков, Илья Соловьев)
27:28
Захар Бардаков
29:31
Брок Нельсон
(Кэйл Макар)
37:22
Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурд, Понтус Хольмберг)
3-й период
41:19
Шарль-Эдуард Д'Астус
48:31
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Максвелл Крозье)
58:35
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
Овертайм
60:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
60:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
60:00
Ник Пол
60:00
Мартин Нечас
Статистика
Тампа-Бэй
Колорадо
Штрафное время
18
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
