Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Колорадо» в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо».
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Тампы». В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (20-я минута), Земгус Гиргенсонс (38), Брендон Хэйгел (49) и Энтони Сирелли (59). У проигравших отличились Паркер Келли (24) и Брок Нельсон (30). Российский форвард «Колорадо» Захар Бардаков отметился передачей в эпизоде с первым голом команды.
Кучеров продлил результативную серию до 8 матчей, на счету 32-летнего форварда «Тампы» теперь 61 очко (20 шайб + 41 передача). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.
«Тампа» одержала восьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 42 матчах. «Колорадо» лидирует в Центральном дивизионе, имея в активе 69 очков после 42 встреч.
В следующем матче «Тампа» 11 января в гостях сыграет с «Филадельфией». «Колорадо» 9 января примет «Оттаву».
