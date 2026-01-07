Форвард «Эдмонтона» Подколзин отдал две передачи в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (9, 36-я и 60-я минуты), Кёртис Лазар (37), Каспери Капанен (39) и Леон Драйзайтль (54). У проигравших отличились Райан О’Райли (44) и Ник Бланкенбург (45).
Подколзин ассистировал в эпизодах с шайбами Капанена и Драйзайтля. Всего в этом сезоне 24-летний форвард набрал 18 очков (9 шайб + 9 передач) в 43 матчах. Макдэвид оформил второй хет-трик в сезоне, канадец лидирует в гонке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету теперь 75 очков (28 шайб + 47 передач).
«Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 48 очков в 43 матчах. «Нэшвилл» идет пятым в Центральном дивизионе, имея в активе 42 очка после 42 встреч. В следующем матче «Эдмонтон» 9 января в гостях сыграет с «Виннипегом», «Нэшвилл» в этот же день примет «Нью-Йорк Айлендерс».
В другом матче игрового дня «Вегас» на выезде в овертайме победил «Виннипег» (4:3), российский форвард гостей Дорофеев отметился результативной передачей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков в гостевой игре с «Торонто» (1:4).
Крис Ноблок
Эндрю Брюнетт
Коннор Ингрэм
Юусе Сарос
08:19
Майк Маккэррон
08:53
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
25:02
Алек Регула
35:53
Коннор Макдэвид
36:15
Кертис Лазар
(Мэтт Савой, Маттиас Янмарк)
38:52
Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
43:48
Райан О`Райлли
(Николас Хэг, Люк Евангелиста)
44:03
Ник Бланкенбург
(Райд Шефер, Майкл Бантинг)
44:25
Мэтт Савой
46:25
Брэди Шей
53:46
Леон Драйзайтль
(Каспери Капанен, Василий Подколзин)
59:03
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм, Райан Нюджент-Хопкинс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит