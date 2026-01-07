Форвард «Эдмонтона» Подколзин отдал две передачи в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Подколзин ассистировал в эпизодах с шайбами Капанена и Драйзайтля. Всего в этом сезоне 24-летний форвард набрал 18 очков (9 шайб + 9 передач) в 43 матчах. Макдэвид оформил второй хет-трик в сезоне, канадец лидирует в гонке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету теперь 75 очков (28 шайб + 47 передач).