Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.30
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.50
П2
6.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
7
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
9
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Форвард «Эдмонтона» Подколзин отдал две передачи в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (9, 36-я и 60-я минуты), Кёртис Лазар (37), Каспери Капанен (39) и Леон Драйзайтль (54). У проигравших отличились Райан О’Райли (44) и Ник Бланкенбург (45).

Подколзин ассистировал в эпизодах с шайбами Капанена и Драйзайтля. Всего в этом сезоне 24-летний форвард набрал 18 очков (9 шайб + 9 передач) в 43 матчах. Макдэвид оформил второй хет-трик в сезоне, канадец лидирует в гонке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету теперь 75 очков (28 шайб + 47 передач).

«Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 48 очков в 43 матчах. «Нэшвилл» идет пятым в Центральном дивизионе, имея в активе 42 очка после 42 встреч. В следующем матче «Эдмонтон» 9 января в гостях сыграет с «Виннипегом», «Нэшвилл» в этот же день примет «Нью-Йорк Айлендерс».

В другом матче игрового дня «Вегас» на выезде в овертайме победил «Виннипег» (4:3), российский форвард гостей Дорофеев отметился результативной передачей. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков в гостевой игре с «Торонто» (1:4).

Эдмонтон
6:2
1:0, 3:0, 2:2
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблок
Эндрю Брюнетт
Вратари
Коннор Ингрэм
Юусе Сарос
1-й период
08:19
Майк Маккэррон
08:53
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
2-й период
25:02
Алек Регула
35:53
Коннор Макдэвид
36:15
Кертис Лазар
(Мэтт Савой, Маттиас Янмарк)
38:52
Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
3-й период
43:48
Райан О`Райлли
(Николас Хэг, Люк Евангелиста)
44:03
Ник Бланкенбург
(Райд Шефер, Майкл Бантинг)
44:25
Мэтт Савой
46:25
Брэди Шей
53:46
Леон Драйзайтль
(Каспери Капанен, Василий Подколзин)
59:03
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм, Райан Нюджент-Хопкинс)
Статистика
Эдмонтон
Нэшвилл
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит