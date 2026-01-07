Ричмонд
Хоккей. КХЛ
2-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.80
П2
6.14
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
0
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.30
П2
1.36
Хоккей. НХЛ
08.01
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
7
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
9
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ

Он отметился четырьмя результативными передачами в матче против «Далласа».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашней игре против «Далласа» (6:3) Свечников отдал четыре передачи. Он во второй раз в карьере набрал четыре очка в одном матче.

Первой звездой стал канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер, забросивший три шайбы и отдавший две передачи в домашнем матче против «Нью-Джерси» (9:0).

Второй звездой признан канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», оформивший хет-трик в домашней игре против «Нэшвилла» (6:2).