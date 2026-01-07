Сколько зарабатывал в США предавший СССР великий хоккеист. Могильному точно стоило бежать и бросать родных?

Этот шаг был продуман до мелочей. Нельзя сказать, что Александр уезжал в неизвестность. Более того, он вел переговоры с клубом с позиции силы и пытался выбить себе приятные финансовые условия. По слухам, у Могильного не было агента, но был какой-то неизвестный советчик. К которому хоккеист старательно прислушивался. Во время переговоров генеральный менеджер «Баффало» Джерри Михэн предложил использовать в качестве ориентира контракт Пьера Тарджона. Он был первым номером драфта 1987 года и одним из лидеров клуба. В год ему на карточку капало около $300 тысяч. Ту же сумму руководство «Сэйбрз» предлагало и Могильному. Но у Александра были совершенно иные запросы. Он хотел получать $1 млн за сезон. Просто для сравнения — на таком уровне в те годы зарабатывали только Марио Лемье и Уэйн Гретцки. Логично, что Михэн не согласился на такие условия. Он пообещал дать игроку желанный им $1 млн, но за 5 лет. Могильный согласился.