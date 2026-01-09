Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.99
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

«Бостон» выиграл у «Калгари», Хуснутдинов сделал голевую передачу

«Бостон» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился голевой передачей. Теперь у 23-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 39 играх этого сезона.

У «Брюинз» голами отметились Шон Керали, Элиас Линдхольм, Мейсон Лорей и Кейси Миттельштадт. Единственный гол «Флэймз» на счету Коннора Зари.

«Бостон» набрал 48 очков в 44 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Калгари» потерпел четвертое поражение кряду и идет на 14-й строчке в Западной конференции — 40 очков в 44 играх.

Бостон
4:1
2:0, 2:1, 0:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Райан Гуска
Вратари
Йоонас Корписало
Дастин Вольф
1-й период
09:48
Шон Керали
(Чарли Макэвой, Таннер Жанно)
12:06
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
19:36
Марк Кастелич
19:36
Блэйк Коулмэн
2-й период
27:17
Микаэль Баклунд
27:44
Чарли Макэвой
34:02
Мейсон Лорей
(Шон Керали, Таннер Жанно)
37:59
Кейси Миттельштадт
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
38:44
Коннор Зари
(Морган Фрост, Кевин Бол)
3-й период
45:48
Джонатан Аспирот
51:37
Джоэл Фараби
Статистика
Бостон
Калгари
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит