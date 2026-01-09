«Бостон» выиграл у «Калгари», Хуснутдинов сделал голевую передачу

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился голевой передачей. Теперь у 23-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 39 играх этого сезона.
У «Брюинз» голами отметились Шон Керали, Элиас Линдхольм, Мейсон Лорей и Кейси Миттельштадт. Единственный гол «Флэймз» на счету Коннора Зари.
«Бостон» набрал 48 очков в 44 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Калгари» потерпел четвертое поражение кряду и идет на 14-й строчке в Западной конференции — 40 очков в 44 играх.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Райан Гуска
Вратари
Йоонас Корписало
Дастин Вольф
1-й период
09:48
Шон Керали
(Чарли Макэвой, Таннер Жанно)
12:06
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
19:36
Марк Кастелич
19:36
Блэйк Коулмэн
2-й период
27:17
Микаэль Баклунд
27:44
Чарли Макэвой
34:02
Мейсон Лорей
(Шон Керали, Таннер Жанно)
37:59
Кейси Миттельштадт
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
38:44
Коннор Зари
(Морган Фрост, Кевин Бол)
3-й период
45:48
Джонатан Аспирот
51:37
Джоэл Фараби
Статистика
Бостон
Калгари
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит