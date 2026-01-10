Ричмонд
Наместников впервые с ноября забросил шайбу в матче НХЛ

Российский форвард поразил ворота «Лос-Анджелеса».

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелеса».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Виннипега». В составе победителей шайбы забросили Наместников (2-я минута), Коул Кёпке (19), Джонатан Тэйвз (23) и Марк Шайфли (33 и 40). У проигравших отличился Куинтон Байфилд (30). «Виннипег» прервал 11-матчевую серию поражений.

Наместников забросил шайбу впервые с 1 ноября, тогда он отличился в игре с «Питтсбургом» (5:2). Всего в активе 33-летнего форварда теперь 7 шайб и 2 передачи в 42 матчах.

«Виннипег» занимает восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 37 очков в 43 матчах. «Лос-Анджелес» идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 46 очков после 43 встреч.

В следующем матче 11 января «Виннипег» дома сыграет с «Нью-Джерси». «Лос-Анджелес» в этот же день на выезде встретится с «Эдмонтоном».

Виннипег
5:1
2:0, 3:1, 0:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
10.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14412 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джим Хиллер
Вратари
Эрик Комри
Дарси Кемпер
(00:00-40:00)
Антон Форсберг
(c 40:00)
1-й период
01:31
Владислав Наместников
(Нино Нидеррайтер, Логан Стэнли)
11:28
Кайл Коннор
15:33
Кевин Фиала
18:05
Коул Кепке
(Дилан Самберг, Тэннер Пирсон)
2-й период
22:07
Джонатан Тэйвз
(Колин Миллер, Коул Перфетти)
29:32
Куинтон Байфилд
(Тэйлор Уорд, Уоррен Фогеле)
29:32
Командный штраф
31:04
Адриан Кемпе
32:35
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Габриэль Виларди)
39:17
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди, Коул Перфетти)
3-й период
53:04
Логан Стэнли
Статистика
Виннипег
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит