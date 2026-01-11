Гол Чинахова с передачи Малкина не спас «Питтсбург» от поражения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Калгари» шайбы забросили Коннор Зари (3-я минута) и Мэтт Коронато (41). У «Питтсбурга» отличился российский нападающий Егор Чинахов (30), которому ассистировал его соотечественник Евгений Малкин.
Признанный третьей звездой встречи Чинахов забросил пятую шайбу в сезоне, всего в его активе 9 очков (5 голов + 4 ассиста) в 34 играх.
Малкин отдал 22-ю передачу в сезоне, он набрал 31 очко (9+22) в 28 встречах. 39-летний россиянин достиг отметки в 854 голевые передачи за карьеру в чемпионатах НХЛ в составе «Питтсбурга» и по количеству ассистов в составе одной франшизы занял десятое место в истории лиги, опередив Анже Копитара (853 передачи за «Лос-Анджелес Кингз») и Брайана Тротье (853 передачи за «Нью-Йорк Айлендерс»). Рекордсменом НХЛ по числу передач за одну франшизу является Рэй Бурк (1111 передач за «Бостон Брюинз»).
«Калгари» (42 очка) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» (51) идет пятым в Столичном дивизионе.
Дэн Мьюз
Райан Гуска
Артур Шилов
(00:00-57:53)
Девин Кули
02:33
Коннор Зари
15:39
Джонатан Юбердо
20:00
Паркер Уотерспун
20:00
Расмус Андерссон
26:54
Кевин Хэйс
29:17
Егор Чинахов
(Евгений Малкин, Бенджамин Киндел)
29:17
Евгений Малкин
30:27
Командный штраф
37:23
Ян Кузнецов
40:42
Мэтт Коронато
(Расмус Андерссон, Микаэль Баклунд)
53:03
Джастин Бразо
53:03
Джонатан Юбердо
55:35
Бретт Кулак
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит