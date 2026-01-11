Гол Чинахова с передачи Малкина не спас «Питтсбург» от поражения

Малкин отдал 22-ю передачу в сезоне, он набрал 31 очко (9+22) в 28 встречах. 39-летний россиянин достиг отметки в 854 голевые передачи за карьеру в чемпионатах НХЛ в составе «Питтсбурга» и по количеству ассистов в составе одной франшизы занял десятое место в истории лиги, опередив Анже Копитара (853 передачи за «Лос-Анджелес Кингз») и Брайана Тротье (853 передачи за «Нью-Йорк Айлендерс»). Рекордсменом НХЛ по числу передач за одну франшизу является Рэй Бурк (1111 передач за «Бостон Брюинз»).