Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.32
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.01
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2

Гол Чинахова с передачи Малкина не спас «Питтсбург» от поражения

Шайба Чинахова с передачи Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Калгари» шайбы забросили Коннор Зари (3-я минута) и Мэтт Коронато (41). У «Питтсбурга» отличился российский нападающий Егор Чинахов (30), которому ассистировал его соотечественник Евгений Малкин.

Признанный третьей звездой встречи Чинахов забросил пятую шайбу в сезоне, всего в его активе 9 очков (5 голов + 4 ассиста) в 34 играх.

Малкин отдал 22-ю передачу в сезоне, он набрал 31 очко (9+22) в 28 встречах. 39-летний россиянин достиг отметки в 854 голевые передачи за карьеру в чемпионатах НХЛ в составе «Питтсбурга» и по количеству ассистов в составе одной франшизы занял десятое место в истории лиги, опередив Анже Копитара (853 передачи за «Лос-Анджелес Кингз») и Брайана Тротье (853 передачи за «Нью-Йорк Айлендерс»). Рекордсменом НХЛ по числу передач за одну франшизу является Рэй Бурк (1111 передач за «Бостон Брюинз»).

«Калгари» (42 очка) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» (51) идет пятым в Столичном дивизионе.

Питтсбург
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
10.01.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18322 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Райан Гуска
Вратари
Артур Шилов
(00:00-57:53)
Девин Кули
1-й период
02:33
Коннор Зари
15:39
Джонатан Юбердо
2-й период
20:00
Паркер Уотерспун
20:00
Расмус Андерссон
26:54
Кевин Хэйс
29:17
Егор Чинахов
(Евгений Малкин, Бенджамин Киндел)
29:17
Евгений Малкин
30:27
Командный штраф
37:23
Ян Кузнецов
3-й период
40:42
Мэтт Коронато
(Расмус Андерссон, Микаэль Баклунд)
53:03
Джастин Бразо
53:03
Джонатан Юбердо
55:35
Бретт Кулак
Статистика
Питтсбург
Калгари
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше