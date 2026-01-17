«Рейнджерс» не будут продлевать контракт с Панариным, пишут СМИ

В пятницу на странице клуба в соцсети X было опубликовано письмо генерального менеджера клуба Криса Друри, в котором тот объявил о начале перестройки команды и отметил, что, вероятно, в скором времени «Рейнджерс» попрощаются с некоторыми из своих нынешних лидеров.
По информации источника, Друри провел индивидуальную встречу с лидерами команды, а также публично выступил перед всем составом. Тогда же Панарину сообщили, что ему не будет предложено продление контракта и что Друри готов сотрудничать с ним и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять форварда в любую команду по его выбору.
В январе инсайдер Элиотт Фридман уточнял, что интерес к российскому форварду могут проявлять такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш», который уже предпринимал попытку подписать Панарина, предложив россиянину четырехлетний контракт с зарплатой 13 млн долларов в год.
Контракт Панарина с «Рейнджерс», за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год.
Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 921 очко (318 голов + 603 передачи) в 799 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 47 игр, в которых совершил 51 результативное действие (16 голов + 35 передач).