Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ с «Баффало»

«Миннесота» одержала победу в овертайме.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал три результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме. Одна из результативных передач Капризова была сделана в эпизоде с победным голом, автором которого стал норвежский форвард Матс Цуккарелло.

Очки в завершившейся встрече набрали еще два российских нападающих «Миннесоты» — Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей, Данила Юров — ассистом в эпизоде с заброшенной шайбой Тарасенко.

«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 49 матчах. «Баффало» располагается на 4-й позиции в Атлантическом дивизионе с 57 очками после 47 игр. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 20 декабря по московскому времени сыграет в гостях против «Торонто», «Баффало» 19 января встретится на выезде с «Каролиной».

Баффало
4:5
1:2, 3:2, 0:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
17.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Хайнс
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-61:47)
Филип Густавссон
(00:00-61:47)
1-й период
03:10
Тэйдж Томпсон
09:19
Маркус Фолиньо
(Бен Джонс, Владимир Тарасенко)
10:05
Райан Маклеод
(Джек Куинн, Джейсон Зукер)
10:05
Майкл Кессельринг
10:05
Маркус Фолиньо
12:11
Майкл Кессельринг
12:11
Маркус Фолиньо
15:25
Куинн Хьюз
16:26
Данила Юров
19:52
Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Куинн Хьюз)
2-й период
21:08
Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Джаред Сперджен)
21:47
Боуэн Байрам
24:08
Майкл Кессельринг
30:07
Пэйтон Кребс
(Маттиас Самуэльссон)
31:34
Джек Куинн
(Джейсон Зукер, Расмус Далин)
32:19
Давид Иржичек
35:01
Данила Юров
36:07
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон, Райан Маклеод)
37:04
Куинн Хьюз
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
3-й период
59:46
Пэйтон Кребс
Овертайм
61:47
Матс Зуккарелло
(Филип Густавссон, Кирилл Капризов)
Статистика
Баффало
Миннесота
Штрафное время
15
15
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше