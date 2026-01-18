Обмен из «Рейнджерс» — не проблема для Панарина. Артемий оформил дубль и догнал Дацюка в исторической гонке

В начале второго периода Панарин снова помог команде — отдал передачу на Мику Зибанежада. К тому моменту «Рейнджерс» уже уверенно вели 3:1, но ассист россиянина дополнительно укрепил преимущество, а заодно позволил ему сравняться по передачам в НХЛ с Павлом Дацюком — по 604. Выше только Евгений Малкин (856), Александр Овечкин (747), Сергей Федоров (696), Никита Кучеров (682) и Сергей Зубов (619). А под конец второй двадцатиминутки Артемий оформил дубль — хорошо бросил из левого круга.