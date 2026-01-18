Ричмонд
Обмен из «Рейнджерс» — не проблема для Панарина. Артемий оформил дубль и догнал Дацюка в исторической гонке

Настоящий профессионал.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

Артемий Панарин в очередной раз доказал свой профессионализм. Несмотря на новости о непродлении контракта с «Рейнджерс», 34-летний россиянин помог своей команде обыграть «Филадельфию» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Везде полезен

Для гостей матч начался непросто: они пропустили на седьмой минуте. Однако Панарин не дал «Филадельфии» лидировать долго — через 43 секунды Артемий сравнял счет метким броском с ближней дистанции.

В начале второго периода Панарин снова помог команде — отдал передачу на Мику Зибанежада. К тому моменту «Рейнджерс» уже уверенно вели 3:1, но ассист россиянина дополнительно укрепил преимущество, а заодно позволил ему сравняться по передачам в НХЛ с Павлом Дацюком — по 604. Выше только Евгений Малкин (856), Александр Овечкин (747), Сергей Федоров (696), Никита Кучеров (682) и Сергей Зубов (619). А под конец второй двадцатиминутки Артемий оформил дубль — хорошо бросил из левого круга.

Разговоры не помеха

Для Панарина матч против «Филадельфии» стал девятым подряд с набранными очками. Результативности Артемия не помешали даже недавние инсайды — напомним, вчера инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Рейнджерс» не планирует продлевать контракт с российской звездой. Нынешнее соглашение завершается по окончании этого сезона.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 15, 17.01.2026, 21:00
Филадельфия
3
Рейнджерс
6

По данным того же источника, ньюйоркцы могут обменять Панарина до дедлайна, намеченного на 6 марта. Несмотря на то, что в контракте Артемия стоит запрет на обмены, руководство уже предложило ему такой вариант.

Разговоры об уходе Панарина идут на фоне сильнейшего кризиса: сейчас «Рейнджерс» занимают последнее место в Восточной конференции. До победы над «Филадельфией» команда из Нью-Йорка проиграла пять встреч подряд, в том числе две — крупно (4:8 против «Оттавы» и 2:10 против «Бостона»).

Руководству клуба пришлось публично обещать реформы — и анонсировать уход звезд. «Мы не собираемся стоять на месте — изменения дадут нам возможность проявить смекалку. Мы будем ориентироваться на игроков, которые отличаются упорством, мастерством и скоростью, уделяя особое внимание привлечению молодых игроков, выбору на драфте, что позволит нам двигаться вперед. Возможно, это означает прощание с хоккеистами, которые на протяжении многих лет дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты», — заявил в открытом письме генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри.

Если верить Sportsnet, Панарин входит в список тех, с кем ньюйоркцы хотят попрощаться. К счастью, это не влияет на его результативность — дубль «Филадельфии» тому подтверждение.

Артем Белинин

