Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

Первые две шайбы Свечников забросил в течение 57 секунд во второй раз в сезоне. Впервые он забил первые два гола в ноябре в ворота «Ванкувера» (4:3), на что ему потребовалось 54 секунды. В истории клуба это четвертый случай, когда игрок забил в течение минуты более одного гола. Ранее дубль в течение минуты оформляли Вербик (сезон-1990/91), Рон Фрэнсис (1985/86) и Блэйн Стоутон (1983/84).