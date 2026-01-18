Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.27
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

Нападающий «Каролины» забросил две шайбы в течение минуты.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси», забросив две шайбы в течение минуты. Игра завершилась со счетом 4:1.

У победителей шайбы забросили Свечников (34-я, 35-я и 56-я минуты), Джексон Блэйк (49), у проигравших — Тимо Майер (45). 25-летний россиянин в четвертый раз в карьере забросил в матче три шайбы и делит девятое место по этому показателю в истории клуба с Джеффом Скиннером, Пэтом Вербиком и Майком Роджерсом. Наибольшее количество хет-триков у Эрика Стаала (13).

Первые две шайбы Свечников забросил в течение 57 секунд во второй раз в сезоне. Впервые он забил первые два гола в ноябре в ворота «Ванкувера» (4:3), на что ему потребовалось 54 секунды. В истории клуба это четвертый случай, когда игрок забил в течение минуты более одного гола. Ранее дубль в течение минуты оформляли Вербик (сезон-1990/91), Рон Фрэнсис (1985/86) и Блэйн Стоутон (1983/84).

«Каролина» в 49 матчах набрала 64 очка и возглавляет Столичный дивизион, «Нью-Джерси» в этом же дивизионе в 48 играх имеет 50 очков и идет на шестом месте. В следующем матче «Каролина» 19 января примет «Баффало», «Нью-Джерси» 20 января на выезде сыграет с «Калгари».

Нью-Джерси
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Род Бриндамор
Вратари
Якоб Маркстрем
Фредерик Андерсен
(00:00-48:26)
Фредерик Андерсен
(c 48:33)
1-й период
02:22
Шон Уокер
2-й период
26:47
Шон Уокер
28:52
Пол Коттер
33:12
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
34:09
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
38:29
К`Андре Миллер
3-й период
43:16
Шон Уокер
44:27
Тимо Майер
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
48:33
Джексон Блэйк
(Николай Элерс, К`Андре Миллер)
55:52
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
Статистика
Нью-Джерси
Каролина
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит