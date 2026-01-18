Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси», забросив две шайбы в течение минуты. Игра завершилась со счетом 4:1.
У победителей шайбы забросили Свечников (34-я, 35-я и 56-я минуты), Джексон Блэйк (49), у проигравших — Тимо Майер (45). 25-летний россиянин в четвертый раз в карьере забросил в матче три шайбы и делит девятое место по этому показателю в истории клуба с Джеффом Скиннером, Пэтом Вербиком и Майком Роджерсом. Наибольшее количество хет-триков у Эрика Стаала (13).
Первые две шайбы Свечников забросил в течение 57 секунд во второй раз в сезоне. Впервые он забил первые два гола в ноябре в ворота «Ванкувера» (4:3), на что ему потребовалось 54 секунды. В истории клуба это четвертый случай, когда игрок забил в течение минуты более одного гола. Ранее дубль в течение минуты оформляли Вербик (сезон-1990/91), Рон Фрэнсис (1985/86) и Блэйн Стоутон (1983/84).
«Каролина» в 49 матчах набрала 64 очка и возглавляет Столичный дивизион, «Нью-Джерси» в этом же дивизионе в 48 играх имеет 50 очков и идет на шестом месте. В следующем матче «Каролина» 19 января примет «Баффало», «Нью-Джерси» 20 января на выезде сыграет с «Калгари».
Шелдон Киф
Род Бриндамор
Якоб Маркстрем
Фредерик Андерсен
(00:00-48:26)
Фредерик Андерсен
(c 48:33)
02:22
Шон Уокер
26:47
Шон Уокер
28:52
Пол Коттер
33:12
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
34:09
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
38:29
К`Андре Миллер
43:16
Шон Уокер
44:27
Тимо Майер
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
48:33
Джексон Блэйк
(Николай Элерс, К`Андре Миллер)
55:52
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
