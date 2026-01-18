Ричмонд
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет.

Источник: Сайт клуба "Монреаль Канадиенс"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» канадец Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«С глубокой скорбью руководство “Монреаль Канадиенс” узнало о кончине Фила Гойетта 17 января. В возрасте 92 лет бывший нападающий был вторым старейшим игроком среди ветеранов “Канадиенс”», — говорится в заявлении клуба.

Гойетт выигрывал Кубок Стэнли с 1957 по 1960 год. В сезоне-1969/70 он стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который присуждается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Также в НХЛ он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз» и «Баффало Сейбрз» и суммарно провел 941 матч и набрал 674 очка (207 голов + 467 передач).