Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт

Гойетт выигрывал Кубок Стэнли с 1957 по 1960 год. В сезоне-1969/70 он стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который присуждается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Также в НХЛ он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз» и «Баффало Сейбрз» и суммарно провел 941 матч и набрал 674 очка (207 голов + 467 передач).