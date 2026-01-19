Ричмонд
Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Доминик Джеймс (9-я минута), Брэндон Хэйгел (32), Джейк Генцел (39) и Понтус Хольмберг (58). В составе проигравших заброшенной шайбой отметился Оскар Бек (4).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом. Россиянин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне, на его счету 70 очков (24 гола + 46 передач) в 43 матчах текущего регулярного чемпионата.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков по воротам.

«Тампа», набрав 64 очка, возглавляет таблицу Атлантического дивизиона. «Даллас» проиграл третий матч подряд и идет вторым в Центральном дивизионе с 63 баллами.

Даллас
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Джон Купер
Вратари
Джейк Эттинджер
Андрей Василевский
1-й период
04:00
Оскар Бек
(Маврик Бурк, Нильс Лундквист)
05:24
Эрик Чернак
08:04
Доминик Джеймс
(Джейк Гюнцель, Шарль-Эдуард Д'Астус)
18:04
Джастин Хрыковиан
18:04
Деклан Карлайл
2-й период
26:16
Джейсон Робертсон
31:04
Брэндон Хагель
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
34:20
Эрик Чернак
38:50
Джейк Гюнцель
(Доминик Джеймс, Оливер Бьоркстранд)
3-й период
47:26
Колин Блэкуэлл
57:59
Понтус Хольмберг
(Янни Гурд, Янис Мозер)
Статистика
Даллас
Тампа-Бэй
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
