Бобровский назвал драку с вратарем «Сан-Хосе» хорошей

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский после драки с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем заявил, что принял решение вмешаться, когда на другом конце площадки разгорелась потасовка, и отметил, что драка получилась хорошей.
«Флорида» в ночь на вторник проиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:4. На 46-й минуте у ворот «акул» возникла потасовка с участием нападающего «Флориды» Эвана Родригеса, который применил силовой прием против защитника «Сан-Хосе» Венсана Деарне, и несколькими игроками «Шаркс». Среди участников стычки оказался Неделькович, несколько раз ударивший Родригеса. Бобровский в этот момент выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
«На другой стороне площадки разгорелась драка, иногда эмоции захлестывают, когда люди подначивают тебя. Я почувствовал, что это был перебор, поэтому я решил вмешаться. Я просто принял решение и пошел напролом», — сказал после матча Бобровский в интервью, опубликованном на YouTube-канале Florida Hockey Now.
Комментируя свои эмоции, российский вратарь признался, что драка вышла хорошей и эмоциональной.
«Это было захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что есть, то есть. У нас была хорошая драка, но, к сожалению, мы не получили два очка. Это самое важное. Это было интересно, без сомнений, это было здорово, эмоционально. Это игра диктует эмоции, нужно сохранять рассудок, когда ты в игре, нужно чувствовать, что правильно в данном моменте», — добавил Бобровский.