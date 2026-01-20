Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.97
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2

Бобровский назвал драку с вратарем «Сан-Хосе» хорошей

Бобровский назвал драку с вратарем «Сан-Хосе» хорошей и эмоциональной.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский после драки с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем заявил, что принял решение вмешаться, когда на другом конце площадки разгорелась потасовка, и отметил, что драка получилась хорошей.

«Флорида» в ночь на вторник проиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:4. На 46-й минуте у ворот «акул» возникла потасовка с участием нападающего «Флориды» Эвана Родригеса, который применил силовой прием против защитника «Сан-Хосе» Венсана Деарне, и несколькими игроками «Шаркс». Среди участников стычки оказался Неделькович, несколько раз ударивший Родригеса. Бобровский в этот момент выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.

«На другой стороне площадки разгорелась драка, иногда эмоции захлестывают, когда люди подначивают тебя. Я почувствовал, что это был перебор, поэтому я решил вмешаться. Я просто принял решение и пошел напролом», — сказал после матча Бобровский в интервью, опубликованном на YouTube-канале Florida Hockey Now.

Комментируя свои эмоции, российский вратарь признался, что драка вышла хорошей и эмоциональной.

«Это было захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что есть, то есть. У нас была хорошая драка, но, к сожалению, мы не получили два очка. Это самое важное. Это было интересно, без сомнений, это было здорово, эмоционально. Это игра диктует эмоции, нужно сохранять рассудок, когда ты в игре, нужно чувствовать, что правильно в данном моменте», — добавил Бобровский.