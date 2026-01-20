Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.81
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Фетисов оценил драку россиянина Бобровского с другим вратарем в матче НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил драку российского вратаря «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского с другим голкипером в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет. Вратари — это часть команды», — сказал Фетисов.

Ранее, 20 января, Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем во время матча НХЛ. В результате вратари получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ. После матча Бобровский назвал причину, по которой вступил в стычку с соперником.

37-летний Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне НХЛ вратарь провел 34 матча, 19 из которых завершились победой «Пантерс». Россиянин отразил 87,5 процента бросков.