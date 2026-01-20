Фетисов оценил драку россиянина Бобровского с другим вратарем в матче НХЛ

Ранее, 20 января, Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем во время матча НХЛ. В результате вратари получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ. После матча Бобровский назвал причину, по которой вступил в стычку с соперником.