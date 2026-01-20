«Еще раз пойти за Кубком Стэнли». Овечкин не обсуждает контракт и гонится не только за рекордами Гретцки

«На самом деле не было такого разговора [о будущем Овечкина]. Мы немного поговорили о положении команды, о том, что нам нужно, по его и моему мнению. Но мы не стали слишком забираться в вопрос его будущего после этого сезона. На основании нашего разговора я бы сказал, что он очень сосредоточен на краткосрочной перспективе и этой команде, старается попасть в плей-офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что вам, ребята, придется дальше ждать этого [его решения]», — сказал Патрик.