«Еще раз пойти за Кубком Стэнли». Овечкин не обсуждает контракт и гонится не только за рекордами Гретцки

Этой ночью НХЛ вряд ли кто-то или что-то могли перебить драку Сергея Бобровского с Алексом Недельковичем в матче «Флориды» и «Сан-Хосе». Двукратный обладатель Кубка Стэнли и «Везина Трофи» поразил своим порывом и завел домашнюю арену, восхитил вернувшегося в игру задиру Мэттью Ткачака и удивил многих. Отличающийся спокойствием ветеран вместе с командой переживает затянувшийся сложный период, но мало кто ждал от него подобного.
Вместе с тем в лиге случилось еще несколько заметных событий с участием россиян и не только. Артемий Панарин продолжил последний танец за «Рейнджерс» с голом и передачей на Владислава Гаврикова, а ньюйоркцы потерпели очередное поражение. Владимир Тарасенко оформил дубль и вместо броска по пустым воротам ассистировал Маркусу Фолиньо под первый хет-трик на выезде «Миннесоты» к «Торонто», Кирилл Капризов с Данилой Юровым и Яковом Трениным внесли свой вклад в победу «Уайлд». Звезда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вернулся на первое место гонки бомбардиров и вышел на отметку в 1100 очков за карьеру в игре с «Вашингтоном», а Александр Овечкин в этот вечер ограничился голевой передачей.
«Придется дальше ждать решения Ови»
«Кэпиталз» отправились в Денвер и начали турне на западное побережье Северной Америки после двух поражений на своем льду от «Сан-Хосе» (2:3) и «Флориды» (2:5). «Пантерз» сначала появились в столице на втором за два года президентском приеме в Белом доме, где Бобровский снова получил персональные поздравления. На следующий день чемпионы провалились против «Каролины» в Роли (1:9), а российский вратарь впервые в карьере пропустил девять шайб за матч. Через сутки команда Пола Мориса с Даниилом Тарасовым в воротах отыгралась на «Кэпс», у которых забивал только Джейкоб Чикран. 27-летний защитник отметил рождение первенца и при поддержке Джона Карлсона, Алексея Протаса и Ивана Мирошниченко оформил дубль против клуба из своего родного штата.
«Вашингтон» не может выйти на победную серию с начала декабря и пытается стабилизировать игру на фоне кадровых проблем. Спенсер Карбери ищет решение в погоне за зоной плей-офф, а генеральный менеджер Крис Патрик поддержал главного тренера на встрече с медиа. Один из боссов «Кэпиталз» назвал объективными затруднения лучшей команды «Востока» предыдущего регулярного чемпионата и выразил надежду на скорое возвращение отсутствующих ключевых исполнителей, что поможет повысить шансы на попадание в кубковую восьмерку конференции. Заодно генменеджер обозначил ключевую задачу до дедлайна в начале марта — найти на рынке высококлассного крайнего форварда.
Патрик не избежал вопроса о будущем Овечкина. Контракт 40-летнего снайпера истечет после завершения его 21-го североамериканского сезона. В сентябре генменеджер выразил готовность обсудить с капитаном волнующую всех ситуацию в любой удобный для него момент. Форвард в тренировочном лагере обозначил свое намерение идти шаг за шагом и оставил тему открытой. Теперь клубный босс придерживается той же линии.
«На самом деле не было такого разговора [о будущем Овечкина]. Мы немного поговорили о положении команды, о том, что нам нужно, по его и моему мнению. Но мы не стали слишком забираться в вопрос его будущего после этого сезона. На основании нашего разговора я бы сказал, что он очень сосредоточен на краткосрочной перспективе и этой команде, старается попасть в плей-офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что вам, ребята, придется дальше ждать этого [его решения]», — сказал Патрик.
«Ови и Фрэнки были очень эффективны»
«Вашингтон» уступил «Колорадо» после двух относительно равных периодов. Чикран провел 18-й гол в сезоне при реализации очередного большинства в ответ на шайбу денверцев в начале матча, а Овечкин снова показал лидерские качества и блеснул результативным пасом в новом звене. Карбери опять пошел на перестановки с учетом кадровых и игровых проблем. Капитан «Кэпиталз» отправился к партнерам из нижних троек — к силовому центрфорварду Нику Дауду и продуктивному нападающему Итену Фрэнку, а Дилан Строум и Энтони Бовилье вышли с Протасом.
В первом периоде Овечкин постоял за одноклубника и бросился на защитника «Эвеланш» Джоша Мэнсона за атаку Дауда с нарушением правил, причем соперник предпочел не развивать конфликт. Во втором периоде сочетание с россиянином организовало второй гол «Кэпиталз». Дауд пошел в отбор у борта за чужими воротами, Овечкин включился в борьбу и выдал передачу накоротке, а Фрэнк переиграл Скотта Уэджвуда. 27-летний форвард в целом выделялся в тяжелый вечер для столичной команды и оформил гол плюс пас против клуба из своего родного штата.
У «Вашингтона» в матче с «Колорадо» не сработало другое важное звено — вернувшегося после травмы Джастина Сурдифа с Коннором Макмайклом и Райаном Леонардом. Карбери объясняет перепады в действиях молодых хоккеистов тем, что они продолжают получать важный опыт на топ-уровне. Вместе с тем специалист оценил тройку Дауда с Овечкиным и Фрэнком. Капитан в этом регулярном чемпионате пока больше ассистирует партнерам и делит с Томом Уилсоном первое место в команде по результативности — 20 голов, 22 передачи и 42 очка в 50 матчах. Бывший лидер фарм-клуба «Кэпиталз» прибавляет в первом полноценном сезоне после дебюта в лиге в январе 2025-го — 20 (11+9) очков в 39 играх.
«Я сделал эти перестановки, и мне понравилось звено Дауда. Я думаю, О[вечкин] и Фрэнки в этой тройке были очень и очень эффективны. Сурдиф вернулся, было ощущение, что его звено немного выпадает, но повторюсь, что он только что был травмирован и пропустил четыре игры. И со Строумом теперь посмотрим, что делать дальше, потому что мне определенно понравилась тройка Дауда. Я думаю, они очень хорошо поработали сегодня», — сказал Карбери.
Турне в Канаду
«Вашингтон» в Денвере много выручал Чарли Линдгрен. Второй вратарь отразил 39 бросков и получил добрые слова от Карбери, Фрэнка и других партнеров за важные спасения. Все это — при пяти пропущенных голах, еще одно взятие ворот в третьем периоде при минимальном перевесе в счете было отменено после запроса на помеху голкиперу.
«Колорадо» при всем доминировании в этом сезоне сталкивается со своими проблемами из-за травм, в начале года снова осталось без капитана Габриэля Ландескуга и ведущего защитника Девона Тэйвза. В день матча с «Вашингтоном» из строя выбыл Валерий Ничушкин. Форвард получил повреждение верхней части тела в автомобильной аварии по пути на арену в снежном Денвере. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар после игры сообщил: в целом с россиянином все в порядке, его не стали выпускать на лед в целях предосторожности в ожидании полной оценки состояния.
«Эвс» победили «Кэпс» после дубля и голевой передачи Маккиннона. Лидер денверцев стал десятым действующим хоккеистом НХЛ с 1100 очками за карьеру в лиге. У центрфорварда — 405 голов и 696 передач в 917 матчах. Нэйтан вернулся на первое место гонки бомбардиров в этой регулярке — 85 (38+47) очков в 47 играх, у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида — 85 (30+55) в 50.
«Я просто хочу уверенно чувствовать себя в каждом матче. Я хочу играть здорово, чувствовать хорошо, помогать команде. Как думаю, это может исчезнуть в любой момент, так что прямо сейчас не радуюсь [всяким достижениям]», — сказал Маккиннон.
Овечкин и «Кэпиталз» пока тоже не говорят о рекордах в погоне за кубковой восьмеркой Восточной конференции в плотной группе конкурентов. Вместе с тем Александр близок к двум знаковым достижениям. Россиянин в четырех очках от Уэйна Гретцки и пятого места списка бомбардиров в составе одной команды — 1665 у Великой Восьмерки в «Вашингтоне» против 1669 у Великого в «Эдмонтоне». Снайпер также остается в шести шагах от тысячи голов за карьеру в НХЛ и Кубке Стэнли — 994 (917+77) против 1016 (894+122) у Гретцки.
На этом выезде «Кэпиталз» дальше сыграют в Канаде с «Ванкувером», «Калгари» и «Эдмонтоном», заедут к «Сиэтлу» и на обратном пути заглянут к «Детройту». Столичная команда вернется домой только в конце января.
Артем Агапов