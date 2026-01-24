Ричмонд
«Айлендерс» всухую проиграли «Баффало» в матче НХЛ

«Айлендерс» потерпел разгромное поражение от «Баффало» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел разгромное поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) в пользу гостей. Дубль оформил Джейсон Цукер (21-я и 41-я минуты), также шайбы забросили Тэйдж Томпсон (40), Расмус Далин (55) и Алекс Так (55).

Голкипер «Баффало» Алекс Лайон отразил все 27 бросков и оформил второй шатаут в текущем регулярном чемпионате.

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов результативными действиями не отметился.

«Баффало» (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» (59) располагаются на третьей позиции в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Нью-Йорк» в гостях сыграет с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 27 января по московскому времени, а «Баффало» на выезде встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 28 января.