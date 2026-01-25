Протас установил личный рекорд по забитым голам в НХЛ

Несмотря на поражение, результативное действие Протаса позволило команде получить одно очко в турнирной таблице. (По правилам НХЛ, за поражение за пределами основного времени (в овертайме или по буллитам) проигравшая команда получает 1 балл. Поскольку «Вашингтон» уступил «Ойлерз» со счетом 5:6 именно в овертайме, результативность Протаса стала ключевым фактором, позволившим клубу не уехать из Канады без очков).