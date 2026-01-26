Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.39
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли «Колорадо» победить «Торонто»

Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли «Колорадо» обыграть «Торонто» в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Брок Нельсон (7, 8 и 48-я минуты), а еще одну шайбу забросил Джек Друри (39). У проигравших отличился Макс Доми (60).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 30-летнего россиянина 28 очков (11 голов + 17 передач) в 41 матче текущего сезона.

«Колорадо» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 79 очков за 50 матчей. «Торонто» проиграл четвертый раз подряд и располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 57 баллами после 52 встреч.

Торонто
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
25.01.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18348 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джаред Беднар
Вратари
Джозеф Уолл
(00:00-54:14)
Маккензи Блэквуд
Джозеф Уолл
(c 57:41)
1-й период
06:19
Брок Нельсон
(Кэйл Макар)
07:31
Брок Нельсон
(Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин)
10:34
Арттури Лехконен
16:36
Симон Бенуа
2-й период
35:43
Брэндон Карло
38:53
Джек Друри
(Паркер Келли, Йоэль Кивиранта)
3-й период
48:03
Джош Мэнсон
57:41
Брок Нельсон
(Нэйтан Маккиннон)
58:25
Командный штраф
58:58
Макс Доми
(Бобби Макманн, Истон Коуэн)
Статистика
Торонто
Колорадо
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит