Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли «Колорадо» победить «Торонто»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Брок Нельсон (7, 8 и 48-я минуты), а еще одну шайбу забросил Джек Друри (39). У проигравших отличился Макс Доми (60).
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 30-летнего россиянина 28 очков (11 голов + 17 передач) в 41 матче текущего сезона.
«Колорадо» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 79 очков за 50 матчей. «Торонто» проиграл четвертый раз подряд и располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 57 баллами после 52 встреч.
