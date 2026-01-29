СМИ: «Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» проявляет интерес к подписанию российского нападающего Артемия Панарина, сообщает San Jose Hockey Now.
По информации источника, Панарин готов рассмотреть вариант перехода в состав калифорнийской команды. Ранее россиянин не был включен в заявку «Нью-Йорк Рейнджерс» на матч против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел в ночь на четверг по московскому времени и завершился поражением «Рейнджерс» со счетом 2:5. Ожидается, что форвард пропустит оставшиеся игры «синерубашечников» перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.
Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).