СМИ: «Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина

По информации источника, Панарин готов рассмотреть вариант перехода в состав калифорнийской команды. Ранее россиянин не был включен в заявку «Нью-Йорк Рейнджерс» на матч против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел в ночь на четверг по московскому времени и завершился поражением «Рейнджерс» со счетом 2:5. Ожидается, что форвард пропустит оставшиеся игры «синерубашечников» перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.