Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
30.01
Баффало
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
30.01
Бостон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
30.01
Каролина
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
30.01
Монреаль
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
30.01
Нью-Джерси
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
30.01
Питтсбург
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
30.01
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
30.01
Тампа-Бэй
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

СМИ: «Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина

Панарин готов рассмотреть возможность подписания контракта с «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» проявляет интерес к подписанию российского нападающего Артемия Панарина, сообщает San Jose Hockey Now.

По информации источника, Панарин готов рассмотреть вариант перехода в состав калифорнийской команды. Ранее россиянин не был включен в заявку «Нью-Йорк Рейнджерс» на матч против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел в ночь на четверг по московскому времени и завершился поражением «Рейнджерс» со счетом 2:5. Ожидается, что форвард пропустит оставшиеся игры «синерубашечников» перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.

Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).